Saavedra agregó que "la última parada del colectivo que tomó Nataniel es en el Barrio Minetti y yo he hecho ese recorrido y he hablado con los choferes y dicen que nadie llega hasta allí. Por eso, si Nataniel hubiera llegado se acordarían", subrayó.

Piden la aparición de Nataniel Guzmán en Mendoza.jpg Piden la aparición de Nataniel Guzmán en Mendoza

Para la madre del jujeño, Nataniel descendió del colectivo antes de la zona donde lo están buscando. "Él dejó su casa como que iba a volver, dejó a su mascota, tenía proyectos a corto plazo como un asado y un turno con el psicólogo; y a largo plazo como el estreno de una obra", relató.

Saavedra pidió que los vecinos de la zona revisen las cámaras de sus casas para tener algún dato más. “Él se vuelve de Mar de Ajó por una pelea que tuvo con la novia. Sin embargo, pagó $4.000 para un asado al que iba a ir. No sabemos si se fue a encontrar con alguien o si se fue solo. En su casa quedaron la billetera, el documento”, aseguró días atrás.

Saavedra aseguró que la vivienda de Guzmán estaba como si su hijo hubiera salido a dar un paseo. “Yo busco a un hijo con vida, porque él tenía mucha vida: hacía StandUp, tocaba la guitarra, pintaba”, dijo luego de una marcha en Mendoza.

El caso conmocionó a Mendoza. El abogado trabaja en los Tribunales de Familia en el departamento de Las Heras y debía presentarse a trabajar el 1 de febrero y como no fue, sus compañeros se alarmaron. Fue ahí que dieron aviso a su madre que viajó desde Bariloche a Mendoza para emprender la búsqueda de su hijo.

Su ex pareja declaró que tuvo una última comunicación con él por Whatsapp pasadas las 13.36 de ese 27 de enero. La empresa de telefonía confirmó que los últimos registros del móvil de Nataniel Guzmán fueron a las 19.48 del jueves 2 de febrero, y la señal fue captada por una antena ubicada en Canota, camino a la Reserva Natural Villavicencio, en el departamento mendocino de Las Heras.

Se cumplen dos meses de la desaparición de Nataniel Guzmán

La familia de Guzmán duda de la ex pareja. “Es extraño que la ex novia, ante un llamado que él no contesta, ya el día sábado lo viene a buscar al edificio como que está desaparecido. Si se habían peleado, ¿qué te da a suponer que porque un día no te contesta ya es que está desaparecido?”, plantea Saavedra. Y sigue: “Ahí hay algo que no sabemos: si ella sabe algo, si pasó algo más”.

La primera hipótesis de la fiscalía, que aún no descartan, es la de un posible suicidio. Nataniel Guzmán era tenedor autorizado de un arma calibre 9 milímetros, según confirmó el fiscal de Homicidios a cargo de la causa, Gustavo Pirrello.

De acuerdo a la hipótesis del fiscal, Guzmán "estaba atravesando una situación de crisis de pareja" y salió ese viernes 27 de enero de su casa "con una 9 milímetros en la mochila, la tarjeta SUBE y ninguna otra pertenencia", dijo en declaraciones a medio mendocinos.

En estos días se continúa con las declaraciones testimoniales de su entorno y también con rastrillajes en la zona donde su celular tomó señal por última vez. Para Pirrello "las hipótesis son varias", y explicó que toda la información que llega de personas que creen haberlo visto "son trabajadas para acreditarlas o desacreditarlas".

Nataniel Guzmán , el jujeño desaparecido en Mendoza.jpg Nataniel Guzmán , el jujeño desaparecido en Mendoza

“Voy a estar hasta el final pidiéndole a la justicia mendocina que me dé respuestas. Mi hijo pertenece al sistema judicial. Si a Nataniel, que lo conocen fiscales, jueces, que trabaja en la justicia, que está afiliado al sindicato de judiciales… si no se moviliza, imaginate para cualquier otro”, cuestiona Saavedra.

Sigue la recompensa

El Ministerio de Seguridad de Mendoza ofreció una recompensa para aquellos que puedan aportar datos sobre el paradero de Nataniel Guzmán, información que lleve a hallar al abogado oriundo de Jujuy. Es de $1.350.000.

Por datos sobre su paradero, comunicarse con la Dirección de Investigaciones de Mendoza a través de las líneas telefónicas gratuitas 0800-222-7627, 0261 3857138 y 911 o a la Dirección de Inteligencia Criminal al 0261 3859033.