“Lamentablemente estamos en una situación política y social del país, donde si sos una mujer, frente a algunas situaciones, tienen un tratamiento, y si sos hombre, tenés otro tratamiento", lamentó el hermano del profesional desaparecido.

Pedido por Nataniel Guzmán , el jujeño desaparecido en Mendoza (1).jpg Pedido por Nataniel Guzmán , el jujeño desaparecido en Mendoza

"Si hubiera sido la novia la desaparecida, mi hermano ya estaría condenado socialmente, escrachado en redes sociales, no sé si estaría preso, pero lo hubieran suspendido del trabajo, y lo habrían investigado de arriba a abajo. Como el desaparecido es mi hermano, a la novia ni se la investigó, se condujo todo hacia el suicidio"

Nicolás aclaró que el resto de sus familiares no pudieron llegar a Mendoza para pedir por la aceleración de la investigación, y que “a todos nos tomó desprevenidos la situación”. Guzmán es nieto del ex gobernador Horacio Guzmán y se había radicado desde hace tiempo en Mendoza, donde trabaja en el Juzgado de Familia de Las Heras y se dedica a hacer shows de stand up.

La novia, en la mira

Sobre la relación de su hermano con la pareja, dijo que "él y Florencia eran compañeros de trabajo en el Juzgado de Familia, y tenían una relación desde hace más de un año, aparentemente oculta en el trabajo. Pero es esta Florencia la que hace la denuncia en la policía por miedo a que mi hermano se haya hecho algo porque había desaparecido".

"¿Cuánto tiempo pasó desde que desaparece, hasta que ella hace la denuncia?”, se preguntó Nicolás. “El viernes 27 mi hermano deja de tener contacto con ella al mediodía, y el sábado ella hace esta exposición en la policía, y van a constatar al domicilio si Nataniel estaba ahí con vida o sin vida", detalló.

"Yo me pregunto si la policía no observa como esa persona llega a esa conclusión tan rápido. Yo me he separado de muchas novias, y porque no me responda en medio día, no la doy por desaparecida ni hacer una denuncia por averiguación de paradero", indicó.

El joven siguió apuntando contra la novia de su hermano. “Hasta el día de hoy, nunca ha apoyado a la familia, no ha dado la cara, no ha respondido a preguntas que le hemos hecho, porque ella está directamente involucrada en la situación. Ella tiene respuestas que dar".

"Por eso le estamos pidiendo por favor a la Justicia que la investigue a la novia. No estamos culpando a nadie, pero sí estamos pidiendo que hagan una investigación como si hubiese sido una mujer la desaparecida. Si no tiene nada que ver, seguiremos con otra hipótesis hasta que mi hermano aparezca", concluyó en diálogo con el medio sureño.

Las últimas imágenes de Nataniel

Las autoridades judiciales mendocinas difundieron las últimas imágenes del abogado jujeño. La intención del Ministerio Público Fiscal es encontrar testigos que puedan aportar datos e información de utilidad para dar con el paradero de Guzmán.

Un video fue registrado desde cámaras de calles céntricas el 27 de enero, cuando Guzmán fue visto por última vez. En ese momento, vestía camiseta morada, pantalón negro y mochila negra.

La empresa de telefonía celular confirmó que los últimos registros del móvil de Guzmán fueron a las 19.48 del 2 de febrero. Se realizaron rastrillajes, pero no se encontraron indicios del abogado. Hay una recompensa de $1.350.000 ofrecida por el Ministerio de Seguridad Mendoza.

Quien disponga de información de interés puede comunicarlo a la Dirección de Investigaciones, a través de las líneas telefónicas gratuitas 0800-222-7627, 0261 3857138 y 911, o a la Dirección de Inteligencia Criminal al 0261 3859033.