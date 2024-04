Caso Nataniel Guzmán: novedades y mayor recompensa

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza publicó este jueves el aumento de la recompensa para quien aporte datos sobre el paradero de Nataniel Guzmán , el jujeño desaparecido hace más de un año en esa provincia cuyana y del cual no hay novedades.

La desaparición de Guzmán en Mendoza

El jujeño fue visto por última vez el 27 de enero de 2023, y según se estima tras la investigación, se especula que estuvo en Canota, Villavicencio, cuando su celular emitió una comunicación, según consta en los registros de la empresa de telefonía.

Pedido por Nataniel Guzmán , el jujeño desaparecido en Mendoza (1).jpg Pedido por Nataniel Guzmán , el jujeño desaparecido en Mendoza

La expareja de Guzmán denunció que mantuvo comunicación telefónica vía Whatsapp con él ese día a las 13.36, e informó que el hombre se había vuelto de la localidad balnearia de Mar de Ajó luego de una discusión, y desde allí no hubo más noticias.

La empresa telefonía informó algunos datos en base a los últimos registros de comunicaciones del 2 de febrero del año pasado a las 19.48, los cuales fueron captados por una antena ubicada en la zona de Canota, Villavicencio, en Las Heras.

Esta causa se encuentra en instrucción, siendo investigada por la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional bajo el expediente N° P-12077/23 a cargo del doctor Gustavo Pirrello, titular de la Fiscalía de Instrucción 17.

El dolor de su madre

Silvia Saavedra dijo que la lucha no se termina. "Nataniel necesita ser encontrado", subrayó y agregó: “Pasaron meses y no se sabe dónde está ni qué le ha pasado", expresó. “Necesito encarecidamente que el fiscal, el procurador y los jueces me entreguen a mi hijo”, y pidió “que se tome la decisión política de encontrarlo”.

“Mi hijo no se suicidó”, dijo Silvia. “Yo descarté esa hipótesis el primer día al fiscal de la causa, Gustavo Pirrello, por la razón que conozco a Nataniel”, y agregó: “Quiero agradecer a mis abogados quienes están donando sus servicios para la búsqueda de mi hijo. Hay mucha gente que me sostiene en esta búsqueda”.