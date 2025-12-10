miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 20:32
Mendoza.

Indignación por el ascenso del fiscal del caso Nataniel Guzmán: "Premiaron al inepto"

Gustavo Pirrello, el fiscal del caso del jujeño Nataniel Guzmán, fue ascendido en Mendoza y la madre del jujeño estalló.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán

Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán

La Cámara de Senadores de Mendoza confirmó la designación de Gustavo Pirrello como Fiscal de Cámara Penal para la Primera Circunscripción Judicial, lo que desató la furia de Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán.

Nataniel Guzmán , el jujeño desaparecido en Mendoza
Justicia.

A 2 años de la desaparición del jujeño Nataniel Guzmán: qué se sabe del caso
Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán
Misterio.

La madre de Nataniel Guzmán contra la justicia de Mendoza: "La impunidad habla por sí sola"

El ascenso de quien era el encargado de investigar la desaparición del jujeño en esa provincia, fue tomado en el recinto mediante voto secreto. “El Senado mendocino ratificó y selló el camino de la impunidad”, posteó la madre del abogado jujeño, y agrega que son “35 meses de impunidad”, y subraya que “premiaron al fiscal inepto”.

Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán
Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán

Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán

La postulación

El Senado destacó la trayectoria de Gustavo Pirrello, quien proviene de la Unidad Fiscal de Homicidios, donde actuó en causas de alta complejidad desde 2016, y su postulación obtuvo 747 adhesiones y una sola impugnación durante la Audiencia Pública.

Esa impugnación fue la presentada por Saavedra. En el escrito, sostiene que Pirrello " jamás dio respuestas ni mostró interés" en la investigación por la desaparición de su hijo, y dijo que la investigación "permanece impune" y critica la falta de medidas que, según ella, debieron realizarse en tiempo oportuno.

Gustavo Pirrello en el Senado de Mendoza
Gustavo Pirrello en el Senado de Mendoza

Gustavo Pirrello en el Senado de Mendoza

Pirrello es abogado diplomado en Investigación de Homicidios y Preservación de la Escena del Crimen otorgado por la Universidad del Aconcagua. Es fiscal de Instrucción en la Unidad de Homicidios y Violencia Institucional.

Su legajo incorpora un “Registro de Felicitaciones”, donde constan reconocimientos por su rol decisivo en el esclarecimiento del femicidio de Concepción “Conchy” Arregui y otros procesos, donde destacan su “responsabilidad, vocación de servicio y la búsqueda exhaustiva de la verdad”.

La desaparición de Guzmán en Mendoza

El jujeño fue visto por última vez el 27 de enero de 2023, y según se estima tras la investigación, se especula que estuvo en Canota, Villavicencio, cuando su celular emitió una comunicación, según consta en los registros de la empresa de telefonía.

Nataniel Guzmán , el jujeño desaparecido en Mendoza
Nataniel Guzmán , el jujeño desaparecido en Mendoza

Nataniel Guzmán , el jujeño desaparecido en Mendoza

La expareja de Guzmán denunció que mantuvo comunicación telefónica vía Whatsapp con él ese día a las 13.36, e informó que el hombre se había vuelto de la localidad balnearia de Mar de Ajó luego de una discusión, y desde allí no hubo más noticias.

La empresa telefonía informó algunos datos en base a los últimos registros de comunicaciones del 2 de febrero del año pasado a las 19.48, los cuales fueron captados por una antena ubicada en la zona de Canota, Villavicencio, en Las Heras.

