Atropellaron a una mujer en pleno centro: fue en San Martín y Necochea

Una mujer fue atropellada en pleno centro: San Martín y Necochea están cortadas
Este jueves comenzó accidentado ya que se registró un siniestro en pleno centro de San Salvador de Jujuy. Según las primeras informaciones, una mujer fue atropellada en calle San Martín, entre Necochea y Lavalle. Por el momentos se desconocen las causas que originaron este incidente.
Las ambulancias llegaron hasta el lugar para asistir a la mujer y durante varias horas el tránsito estuvo cortado, lo que generó complicaciones en el lugar ya que era horario de ingreso a las escuelas del centro.