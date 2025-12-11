jueves 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 - 08:14
Siniestro.

Atropellaron a una mujer en pleno centro: fue en San Martín y Necochea

El siniestro se produjo en calle San Martín, entre Necochea y Lavalle. Una mujer fue atropellada y hay ambulancias en el lugar.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Este jueves comenzó accidentado ya que se registró un siniestro en pleno centro de San Salvador de Jujuy. Según las primeras informaciones, una mujer fue atropellada en calle San Martín, entre Necochea y Lavalle. Por el momentos se desconocen las causas que originaron este incidente.

Las ambulancias llegaron hasta el lugar para asistir a la mujer y durante varias horas el tránsito estuvo cortado, lo que generó complicaciones en el lugar ya que era horario de ingreso a las escuelas del centro.

