martes 27 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de enero de 2026 - 18:26
Mendoza.

Desaparición de Nataniel Guzmán: el dolor de una madre que no se resigna y sigue luchando

A tres años de la desaparición del abogado jujeño, su madre cuestiona la actuación de la Justicia y no pierde la esperanza de saber qué pasó con su hijo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Silvia Saavedra sigue pidiendo la aparición de Nataniel Guzmán

Silvia Saavedra sigue pidiendo la aparición de Nataniel Guzmán

Lee además
Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán
Mendoza.

Duro mensaje de la madre de Nataniel Guzmán contra el fiscal propuesto como jefe: "Es un inútil"
Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán
Mendoza.

Indignación por el ascenso del fiscal del caso Nataniel Guzmán: "Premiaron al inepto"

A partir de ese momento, su entorno más cercano inició una búsqueda desesperada. La alarma se encendió días después, cuando Nataniel no se presentó a trabajar el 1 de febrero, lo que llevó a sus compañeros a denunciar su ausencia y dio intervención a las autoridades.

Ante la falta de resultados, el Ministerio de Seguridad de Mendoza dispuso una recompensa para quienes puedan aportar datos certeros sobre su paradero. El ofrecimiento comenzó en 2023 con un monto de 3.175.000 pesos y fue aumentando con el paso del tiempo. La última actualización se realizó el 19 de enero, cuando la suma alcanzó los 12.500.000 pesos.

Falta de accionar de la justicia mendocina

Nataniel Guzmán, abogado jujeño desaparecido en Mendoza.
Nataniel Guzmán, abogado jujeño desaparecido en Mendoza.

Nataniel Guzmán, abogado jujeño desaparecido en Mendoza.

Silvia Saavedra, madre de Nataniel, habló con Canal 4 y expresó el profundo dolor que atraviesa a tres años de la desaparición de su hijo. “Hoy se cumplen tres años, no sabemos qué le pasó. El celular de él estuvo activo casi seis días desde su desaparición, tenía hasta llamadas. Es muy tremendo el tema de la dilación por parte de la justicia mendocina con respecto a que no se activaron en tiempo y forma los protocolos para una búsqueda de personas”, afirmó.

La mujer cuestionó duramente la actuación judicial. “El fiscal dijo que se autoeliminó y eso le bastó para no hacer nada, pensando que era un tema fácil y archivarlo”, denunció. Además, remarcó que su hijo no encaja con esa hipótesis: “Nataniel no es una persona que se esconde, jamás haría eso, ni lo haría por irse a otro lugar”.

Según relató, se realizaron averiguaciones a través de Migraciones, Aduana y Transporte, pero no surgieron datos relevantes. “El único dato que se tiene es de la SUBE que usó antes de desaparecer, ese mismo viaje lo hizo el día 23 de enero. Se infiere que pudo haber ido a uno de los barrios álgidos de Las Heras y no regresó”, explicó.

"Una desesperación tremenda"

Saavedra también apuntó contra la falta de medidas básicas en la investigación: “Por la dilación y falta de seriedad en la investigación jamás se pidieron las cámaras por donde transitó el colectivo”. A pesar del tiempo transcurrido, aseguró que continúa impulsando acciones. “Seguimos haciendo investigaciones con mis abogados”, señaló.

Sobre su día a día y el impacto emocional de la incertidumbre, la madre de Nataniel fue contundente: “Tengo una desesperación tremenda. Hay más impunidad que justicia”.

A tres años de la desaparición, la familia sigue reclamando avances concretos y una investigación seria que permita saber qué pasó con Nataniel Guzmán. Mientras tanto, la recompensa continúa vigente y el pedido de información permanece abierto, con la esperanza de que algún dato permita finalmente esclarecer el caso.

Embed - A 3 años de la desaparición de Nataniel Guzmán: cómo se desarrolló el caso y qué se sabe hasta ahora

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Duro mensaje de la madre de Nataniel Guzmán contra el fiscal propuesto como jefe: "Es un inútil"

Indignación por el ascenso del fiscal del caso Nataniel Guzmán: "Premiaron al inepto"

Elevaron la recompensa por datos sobre Nataniel Guzmán, desaparecido hace tres años

A 3 años de la desaparición de Nataniel Guzmán: cómo se desarrolló el caso y qué se sabe hasta ahora

Punta Diamante: una patota apuñaló a un joven de 19 años y lo dejó herido

Lo que se lee ahora
Ataque en Calilegua.
Policiales.

Apuñalaron a una referente del colectivo trans en Calilegua

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país video
Anuncio.

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Los Pumas vuelven a Jujuy. video
Deportes.

Los Pumas vuelven a Jujuy para enfrentar a Australia

La Vendimia de El Bayeh 2025: PH JUAN IRUSTA
Early bird.

La Vendimia de El Bayeh 2026: tres días para celebrar el vino y la cultura quebradeña

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel