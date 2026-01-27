A 3 años de la desaparición de Nataniel Guzmán: cómo se desarrolló el caso y qué se sabe hasta ahora

El 27 de enero de 2023 marcó un antes y un después para la familia del abogado jujeño Nataniel Ricardo Guzmán , de 38 años. Ese día fue visto por última vez en la Ciudad de Mendoza, cuando subió al colectivo de la línea 630, interno 72, que se dirigía al departamento de Las Heras, donde trabajaba en el Juzgado de Familia.

Antes de desaparecer, Guzmán mantuvo una conversación por WhatsApp con su expareja al mediodía, tras regresar de vacaciones en Mar de Ajó. Desde entonces, no hubo confirmaciones sobre su paradero.

Tras la desaparición, sus familiares y allegados iniciaron una intensa búsqueda. Sus compañeros de trabajo denunciaron su ausencia cuando no se presentó al juzgado el 1 de febrero, lo que precipitó la intervención de las autoridades.

El teléfono de Guzmán siguió emitiendo señal hasta el 2 de febrero en la zona de Canota, Villavicencio (Las Heras), aunque esos datos no condujeron a pistas firmes sobre dónde estaba o qué le había ocurrido.

Recompensas y pedidos de ayuda

Ya en los primeros meses, el Ministerio de Seguridad de Mendoza ofreció una recompensa para quien aporte información certera que permita encontrarlo, valor que se incrementó con el tiempo ante la falta de novedades. El monto inició en 2023 en 3.175.000 de pesos, mientras que el último se actualizó este 19 de enero en 12.500.000 de pesos.

Nataniel Guzmán, abogado jujeño desaparecido en Mendoza. Nataniel Guzmán, abogado jujeño desaparecido en Mendoza.

La familia nunca bajó los brazos

Desde fines de 2023 y a lo largo de 2024 y 2025, la madre de Nataniel, Silvia Saavedra, encabezó distintos reclamos públicos casi cada mes para mantener el caso visible y exigir mayor impulso en la investigación.

Silvia Saavedra sigue pidiendo la aparición de Nataniel Guzmán.jpg Silvia Saavedra sigue pidiendo la aparición de Nataniel Guzmán

En 2025, Saavedra incluso impugnó el ascenso del fiscal a cargo del caso, Gustavo Pirrello, cuestionando la falta de avances y respuestas claras sobre el paradero de su hijo.

En diciembre de ese año, la Cámara de Senadores de Mendoza confirmó la designación de Pirrello como Fiscal de Cámara Penal para la Primera Circunscripción Judicial, lo que desató la furia de la madre de Nataniel Guzmán.

El ascenso de quien era el encargado de investigar la desaparición del jujeño en esa provincia, fue tomado en el recinto mediante voto secreto. “El Senado mendocino ratificó y selló el camino de la impunidad”, posteó la madre del abogado jujeño y subrayó que “premiaron al fiscal inepto”.

Gustavo Pirrello Gustavo Pirrello

Investigación sin certezas

La causa está bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional de Mendoza, con el fiscal Gustavo Pirrello como responsable de las pesquisas. A pesar de las medidas tomadas, las autoridades no han logrado confirmar qué pasó con Guzmán ni reunir datos concluyentes.

A lo largo de estos años se realizaron múltiples allanamientos, cruces de datos telefónicos y solicitudes de información a plataformas digitales, como el pedido de acceso a la cuenta de Google del abogado para rastrear movimientos y ubicaciones, pero esos pasos no arrojaron resultados que lleven a su hallazgo.

Inclusive en 2025 se puso a disposición de la causa el pedido de "testigo protegido" para quienes puedan aportar datos relevantes.

Otras desapariciones y contexto en Mendoza

"En Mendoza hay personas desaparecidas en democracia", dijo la madre de Nataniel Guzmán (Archivo) “En Mendoza hay personas desaparecidas en democracia”, dijo la madre de Nataniel Guzmán (Archivo)

El caso de Nataniel no es el único de enero de 2023 en Mendoza. Otras dos personas, Juan Manuel Martínez Araujo y Darío Sebastián Codina Bandes, también desaparecieron en ese mes y permanecen sin aparecer. Sus familias, al igual que la de Guzmán, expresan frustración ante la falta de avances y piden mayor celeridad en las investigaciones.

Los tres casos comparten la ausencia de resultados concretos y mantienen activa la búsqueda de cualquier dato que pueda aportar claridad a sus circunstancias.

Qué quedó pendiente con la desaparición de Nataniel y en qué punto está la causa hoy