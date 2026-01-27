martes 27 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de enero de 2026 - 13:36
Justicia.

A 3 años de la desaparición de Nataniel Guzmán: cómo se desarrolló el caso y qué se sabe hasta ahora

Nataniel Guzmán, el abogado jujeño, sigue desaparecido en Mendoza. La investigación no obtuvo avances claros y la familia continúa su búsqueda de respuestas

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pedido por Nataniel Guzmán , el jujeño desaparecido en Mendoza

Pedido por Nataniel Guzmán , el jujeño desaparecido en Mendoza

Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán

Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán

El 27 de enero de 2023 marcó un antes y un después para la familia del abogado jujeño Nataniel Ricardo Guzmán, de 38 años. Ese día fue visto por última vez en la Ciudad de Mendoza, cuando subió al colectivo de la línea 630, interno 72, que se dirigía al departamento de Las Heras, donde trabajaba en el Juzgado de Familia.

Lee además
Nataniel Guzmán , el jujeño desaparecido en Mendoza
Justicia.

A 2 años de la desaparición del jujeño Nataniel Guzmán: qué se sabe del caso
Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán
Misterio.

La madre de Nataniel Guzmán contra la justicia de Mendoza: "La impunidad habla por sí sola"

Primeros días de búsqueda sin resultados

Tras la desaparición, sus familiares y allegados iniciaron una intensa búsqueda. Sus compañeros de trabajo denunciaron su ausencia cuando no se presentó al juzgado el 1 de febrero, lo que precipitó la intervención de las autoridades.

El teléfono de Guzmán siguió emitiendo señal hasta el 2 de febrero en la zona de Canota, Villavicencio (Las Heras), aunque esos datos no condujeron a pistas firmes sobre dónde estaba o qué le había ocurrido.

Recompensas y pedidos de ayuda

Ya en los primeros meses, el Ministerio de Seguridad de Mendoza ofreció una recompensa para quien aporte información certera que permita encontrarlo, valor que se incrementó con el tiempo ante la falta de novedades. El monto inició en 2023 en 3.175.000 de pesos, mientras que el último se actualizó este 19 de enero en 12.500.000 de pesos.

Nataniel Guzmán, abogado jujeño desaparecido en Mendoza.
Nataniel Guzmán, abogado jujeño desaparecido en Mendoza.

Nataniel Guzmán, abogado jujeño desaparecido en Mendoza.

La familia nunca bajó los brazos

Desde fines de 2023 y a lo largo de 2024 y 2025, la madre de Nataniel, Silvia Saavedra, encabezó distintos reclamos públicos casi cada mes para mantener el caso visible y exigir mayor impulso en la investigación.

Silvia Saavedra sigue pidiendo la aparición de Nataniel Guzmán.jpg
Silvia Saavedra sigue pidiendo la aparición de Nataniel Guzmán

Silvia Saavedra sigue pidiendo la aparición de Nataniel Guzmán

En 2025, Saavedra incluso impugnó el ascenso del fiscal a cargo del caso, Gustavo Pirrello, cuestionando la falta de avances y respuestas claras sobre el paradero de su hijo.

En diciembre de ese año, la Cámara de Senadores de Mendoza confirmó la designación de Pirrello como Fiscal de Cámara Penal para la Primera Circunscripción Judicial, lo que desató la furia de la madre de Nataniel Guzmán.

El ascenso de quien era el encargado de investigar la desaparición del jujeño en esa provincia, fue tomado en el recinto mediante voto secreto. “El Senado mendocino ratificó y selló el camino de la impunidad”, posteó la madre del abogado jujeño y subrayó que “premiaron al fiscal inepto”.

Gustavo Pirrello
Gustavo Pirrello

Gustavo Pirrello

Investigación sin certezas

La causa está bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional de Mendoza, con el fiscal Gustavo Pirrello como responsable de las pesquisas. A pesar de las medidas tomadas, las autoridades no han logrado confirmar qué pasó con Guzmán ni reunir datos concluyentes.

A lo largo de estos años se realizaron múltiples allanamientos, cruces de datos telefónicos y solicitudes de información a plataformas digitales, como el pedido de acceso a la cuenta de Google del abogado para rastrear movimientos y ubicaciones, pero esos pasos no arrojaron resultados que lleven a su hallazgo.

Inclusive en 2025 se puso a disposición de la causa el pedido de "testigo protegido" para quienes puedan aportar datos relevantes.

Otras desapariciones y contexto en Mendoza

"En Mendoza hay personas desaparecidas en democracia", dijo la madre de Nataniel Guzmán (Archivo)
“En Mendoza hay personas desaparecidas en democracia”, dijo la madre de Nataniel Guzmán (Archivo)

“En Mendoza hay personas desaparecidas en democracia”, dijo la madre de Nataniel Guzmán (Archivo)

El caso de Nataniel no es el único de enero de 2023 en Mendoza. Otras dos personas, Juan Manuel Martínez Araujo y Darío Sebastián Codina Bandes, también desaparecieron en ese mes y permanecen sin aparecer. Sus familias, al igual que la de Guzmán, expresan frustración ante la falta de avances y piden mayor celeridad en las investigaciones.

Los tres casos comparten la ausencia de resultados concretos y mantienen activa la búsqueda de cualquier dato que pueda aportar claridad a sus circunstancias.

Qué quedó pendiente con la desaparición de Nataniel y en qué punto está la causa hoy

  • No se confirmó el paradero de Nataniel ni se encontró evidencia definitiva de lo que le ocurrió desde que abordó el colectivo.
  • El teléfono dejó de enviar señales después de registrarse en la zona de Villavicencio.
  • La recompensa por información relevante continúa vigente, con un monto elevado para incentivar datos útiles.
  • La familia sigue reclamando respuestas y ha cuestionado el ritmo de la investigación y las decisiones judiciales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

A 2 años de la desaparición del jujeño Nataniel Guzmán: qué se sabe del caso

La madre de Nataniel Guzmán contra la justicia de Mendoza: "La impunidad habla por sí sola"

Mendoza: triplicaron la recompensa por datos sobre el paradero de Nataniel Guzmán

Desaparición del jujeño Nataniel Guzmán: buscan "testigos protegidos" que aporten información

Quién es Nataniel Guzmán, el jujeño desaparecido en Mendoza hace más de 2 años

Lo que se lee ahora
El video viral obtuvo más de 1,5 millones de visualizaciones en pocos días.
Redes sociales.

Simuló estar mal del pie para no caminar tres cuadras y pedir delivery: el video explotó en TikTok

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

Foto ilustrativa. video
Dolor.

Muerte en Avenida Savio: robaron el DNI de la víctima y su familia no puede retirar el cuerpo de la morgue

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país
Anuncio.

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Jujuy bajo alerta por tormentas por tres días.  video
Tiempo.

Jujuy está bajo alerta amarilla por fuertes tormentas por tres días

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel