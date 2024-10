En un video que publicó en sus redes sociales, afirma que son “21 meses de solo impunidad. No sé si por inutilidad, desidia o quizás todo ello por la connivencia con las mafias delictivas enquistadas en Mendoza” , denunció en su cuenta.

“No discuto sea una provincia bella, donde hice buenos amigos y que me ayudan, pero ello no quita la inseguridad y el arrastre que traen de vieja data con personas desaparecidas en democracia, donde la impunidad es la que prevalece” , agregó.

“Necesito amigos, conocidos y periodistas que me ayuden a que esta luz no se apague. Nadie puede desaparecer en democracia sin ser buscado como corresponde” , insistió en el video que difundió al cumplirse un nuevo mes sin novedades.

“En Mendoza no activan ni las recompensas”

Silvia Saavedra visitó Mendoza y en dialogó con Radio Regional de San Martín, lamentó que no haya novedades en el caso: “Dolorosamente, en tres meses van a ser dos años sin justicia y sin tener absolutamente nada. Todo lo que pudo haberse hecho en los primeros días, no se ha hecho”

“Yo creo que cuando se tiene ganas de hacer justicia, si hubieran fiscales probos y jueces probos, arbitrarían todos los mecanismos, pero acá no, no sé, o pueden descubrir otra cosa, porque no estamos buscando un celular, acá desapareció mi hijo”, subrayó.

Saavedra indicó que su hijo no es el único desaparecido. “Hay otros dos chicos desaparecidos que están en la misma situación”, y dijo que “es muy grave lo que pasa en la provincia de Mendoza y que se intente vender como una provincia que es bárbara cuando ni siquiera activan las recompensas”.

La investigación en Mendoza

Saavedra confirmó que con su abogado Pablo Brennan, le pidieron a Google abrir la cuenta. “Ese es un dato también importante, como muchos que hemos tenido en la causa. El fiscal habla de miles de fojas, pero que en la práctica no llevan a ningún lado”.

"En Mendoza hay personas desaparecidas en democracia", dijo la madre de Nataniel Guzmán (Archivo)

Marcó que “a medida que pasa el tiempo, me desespera, porque es como que están más abocados a ocultar burocráticamente el expediente que a buscar seriamente a Nataniel”, sentenció sobre la situación actual de la causa.

“Primero han intentado decir que Nataniel se había auto eliminado, cuando él tuvo siete días su celular activo, dicho por el mismo Ministerio de Seguridad. Hablan de impactos de antena y hablan de Canota, he ido hasta ahí y no hay señal directamente”.

Sobre su sensación de la desaparición, dijo que “siempre sostuve que Nataniel no salió de Las Heras, no llegó ni siquiera a la última parada, que es en medio de la nada misma. Se sabe que sube al colectivo el día 23 entre los barrios Yapeyú y Mateu, que es donde hicieron allanamientos en algunos puestos, pero primero el fiscal le dijo a mi abogado que estaban en una pista firme, pero resulta que después no pasó absolutamente nada”.

“Hemos pedido también que intervenga Nación. Me han dicho que estaban enviando oficios y demás, estaban interiorizados del tema, y la última novedad que tengo fue que en agosto enviaron un oficio desde el Ministerio de Justicia de la Nación, del SIFEU, de dónde ponían el Ministerio de Seguridad, el equipamiento humano, tecnológico, para colaborar”, detalló.

“Yo creo que si la fiscalía, la Procuración de Mendoza, quisieran seriamente activar, ya estaría diciendo ‘señores, manden a Gendarmería, a la Federal, Prefectura, a la Tecnología y veamos qué pasa’, pero obviamente que esa no es la idea”, cerró Saavedra.