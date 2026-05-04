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4 de mayo de 2026 - 16:17
Policiales.

Desaparición de Nataniel Guzmán: fiscal nueva y novedades en la investigación

La madre de Nataniel Guzmán se reunió en Mendoza con la nueva fiscal de la causa para avanzar en la búsqueda de nuevas pistas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Nataniel Guzmán , el jujeño desaparecido en Mendoza

Nataniel Guzmán , el jujeño desaparecido en Mendoza

A 39 meses de la desaparición del jujeño Nataniel Guzmán en Mendoza, la investigación continúa con una nueva fiscal y con nuevas pistas que se están buscando para dilucidar qué pasó con el abogado del cual no se sabe nada hace más de 3 años.

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Luego de la designación de Gustavo Pirrello como Fiscal de Cámara Penal, la investigación quedó a cargo de la fiscal Andrea Lazo, por lo que la madre de Guzmán, Silvia Saavedra, estuvo en Mendoza junto a sus abogados Pablo Brennam y Daniel Sosa Arditi y se reunió con la funcionaria judicial.

Saavedra se interiorizó sobre el estado de la causa. Lazo le confirmó que investigan sus cuentas de Google. “Al abrirse todas las cuentas, se abre todo el sistema, entonces vamos a poder ingresar a más información de la que se obtuvo hasta ahora”, le dijo Saavedra al Sitio Andino.

La madre de Guzmán, Silvia Saavedra, en Mendoza (Archivo)
La madre de Nataniel Guzm&aacute;n, Silvia Saavedra, en Mendoza (Archivo)

La madre de Nataniel Guzmán, Silvia Saavedra, en Mendoza (Archivo)

Para los investigadores la falta de acceso impide reconstruir datos esenciales como la geolocalización del dispositivo y sus últimos movimientos, aunque insistió en cuestionar los procedimientos iniciales de búsqueda.

Aseguró que habrían existido fallas que derivaron en la pérdida de información relevante y recordó que una mujer del barrio donde desapareció su hijo, aseguró contar con datos importantes. “No se le ofreció ser testigo protegido, se perdió una data muy importante".

En la charla con el medio mendocino, Saavedra destacó una primera impresión moderadamente positiva tras el encuentro con la fiscal Lazo, dijo que había percibido interés en avanzar con la investigación de manera profunda y transparente.

Pedido por Nataniel Guzmán , el jujeño desaparecido en Mendoza (1).jpg
Pedido por Nataniel Guzmán , el jujeño desaparecido en Mendoza

Pedido por Nataniel Guzmán , el jujeño desaparecido en Mendoza

Mendoza ofrece más de 10 millones por información

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza informó la actualización de la recompensa destinada a quienes aporten información certera sobre el paradero de tres hombres desaparecidos en 2023, entre ellos Nataniel Guzmán. La cifra asciende a 25.000 UF, equivalentes a $12,5 millones, según el valor vigente para 2026.

La desaparición de Nataniel Guzmán

El joven jujeño desapareció el 27 de enero, cuando fue captado por cámaras de seguridad de Edemsa caminando por calle Belgrano y luego subiendo a un colectivo de la línea 600, en la intersección con 25 de Mayo, en pleno centro mendocino. Llevaba una mochila casi vacía. Ese fue el último registro fílmico que se tiene de él.

Días antes estaba de vacaciones en Mar de Ajó junto a su pareja. Sin embargo, el 21 de enero regresó antes de lo previsto a la provincia, luego de una discusión, según la versión de los testigos. Para los investigadores, ese episodio no alcanza para explicar su desaparición.

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La última información concreta llegó desde la empresa de telefonía celular: el 2 de febrero de 2023, a las 19.48, el celular de Nataniel fue detectado por una antena ubicada en Canota, Villavicencio, Las Heras. A pesar de que el teléfono permaneció activo durante varios días, nunca pudo ser rastreado.

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