Crimen en Bermejo: un joven murió tras un violento ataque en plena calle

Un violento crimen sacudió a la ciudad fronteriza de Bermejo durante la noche del viernes 1 de mayo . Un joven de aproximadamente 30 años murió tras recibir múltiples disparos en la vía pública. El hecho ocurrió cerca de las 21 en la calle Litoral , en inmediaciones del Estadio Fabián Tintilay y a pocos metros del cementerio local. La investigación se orienta hacia un posible ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

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El ataque se registró en plena jornada feriada por el Día del Trabajador, en una zona transitada y con presencia de vecinos. Testigos relataron que dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y abrieron fuego en reiteradas ocasiones hasta dejarla sin vida sobre la vereda.

Según los primeros reportes, los agresores actuaron de forma rápida y precisa. La víctima no logró escapar ni recibir asistencia inmediata debido a la gravedad de las heridas.

El hecho generó conmoción entre los vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones. El cuerpo quedó tendido sobre la acera, a la vista de quienes se encontraban en el lugar.

Intervención policial y operativo en la zona

Efectivos de la policía boliviana llegaron minutos después del ataque. El personal acordonó el área para preservar la escena y avanzar con las primeras tareas investigativas.

Durante el operativo, las autoridades interrumpieron el tránsito en el sector para facilitar el trabajo de los peritos. Se realizó el relevamiento de pruebas y testimonios con el objetivo de identificar a los responsables.

Principal hipótesis: ajuste de cuentas

Las primeras líneas de investigación apuntan a un posible vínculo con el narcotráfico. Fuentes cercanas al caso indicaron que el crimen podría relacionarse con la pérdida de un cargamento de droga.

Este tipo de modalidad, con intervención de sicarios y ejecución en la vía pública, responde a patrones asociados a disputas dentro de organizaciones delictivas.

Zona fronteriza bajo la lupa

El hecho impacta en una región clave por su cercanía con Argentina. Bermejo mantiene un flujo constante de personas y mercaderías con localidades del norte argentino, lo que genera atención sobre la seguridad en el área.

La circulación de información sobre el caso cruzó rápidamente la frontera y despertó preocupación en ciudades cercanas de la provincia de Jujuy.

Avanza la investigación

Hasta el momento, la víctima no fue identificada de manera oficial. Las autoridades continúan con las tareas para establecer su identidad y reconstruir sus últimos movimientos.

El análisis de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a testigos forman parte de las medidas en curso para esclarecer el hecho.