Tensión en Bermejo por decomisos de mercadería y el refuerzo de controles

Bermejo, bajo tensión por los decomisos de mercadería y el refuerzo de controles

La ciudad boliviana de Bermejo, frente a Aguas Blancas en Salta, atraviesa horas de fuerte tensión tras una serie de decomisos de mercadería en almacenes locales y la reacción inmediata de comerciantes y bagayeros. Los operativos fueron realizados por el Comando Estratégico Operacional de la Aduana Nacional de Bolivia, que intervino depósitos y trasladó la mercadería incautada al Área Naval de Bermejo, donde desde entonces se instaló una protesta de los afectados. Hubo momentos de tensión, denuncias por presuntos excesos durante el procedimiento y una convocatoria a marchar contra los decomisos.

El conflicto se da en un punto fronterizo que en las últimas semanas volvió a quedar bajo la lupa por el fuerte movimiento comercial entre Argentina y Bolivia. En esa zona, el cruce diario de personas, vehículos y cargas viene creciendo por la diferencia cambiaria y por el atractivo de los precios del lado boliviano, un fenómeno que empujó más controles pero también reactivó discusiones sobre contrabando, documentación de la mercadería y regulación del paso fronterizo.

Bermejo, bajo tensión por los decomisos de mercadería y el refuerzo de controles Bermejo, bajo tensión por los decomisos de mercadería y el refuerzo de controles Qué pasó con los decomisos en Bermejo Los procedimientos se realizaron entre el martes y el miércoles en varios almacenes de Bermejo. La Aduana boliviana sospecha que parte de la mercadería intervenida sería de contrabando, mientras que los comerciantes aseguran que cuentan con la documentación correspondiente y que los productos habían pasado por controles previos. Tras el operativo, los dueños de los depósitos y otros trabajadores del circuito comercial se concentraron frente al Área Naval para exigir la devolución de la carga.

En una reunión posterior con la Policía y la Fiscalía, se acordó que los comerciantes deberán presentar los papeles de respaldo para demostrar el origen legal de la mercadería. De acuerdo con lo informado en Bermejo, la Fiscalía se comprometió a avanzar con la devolución de lo secuestrado una vez que esa documentación sea verificada. Mientras tanto, los gremiales anunciaron una marcha para rechazar los operativos y denunciar lo que consideran atropellos de la Aduana.

De dónde sale la mercadería y por qué quedó bajo sospecha El caso de Bermejo se monta sobre un circuito comercial fronterizo mucho más amplio. Hoy la ciudad recibe un flujo fuerte de compradores argentinos atraídos por la diferencia de precios, con miles de cruces diarios y picos que, según estimaciones difundidas en la zona, pueden ser mucho más altos en jornadas de mayor movimiento. Se estima que entre 3.000 y 4.000 personas cruzan a diario, mientras que en jornadas pico el número puede escalar hasta 20.000 cruces. Ese tránsito se sostiene tanto por el paso formal como por el sistema de chalanas que puede costar entre $2.000 y $10.000 por persona o carga, lo que multiplicado por el volumen diario de personas y genera cifras millonarias. Sobre el origen de la mercadería, las coberturas actuales del conflicto no detallan lote por lote qué productos fueron secuestrados ni desde qué punto ingresó cada carga. Lo que sí muestran los informes de frontera es que Bermejo funciona como un nodo donde conviven mercadería destinada al comercio minorista, cargas que llegan para abastecer la actividad local y un circuito informal en ambos sentidos de la frontera. Investigaciones previas sobre la región ya habían señalado a Bermejo como uno de los pasos más activos del comercio irregular entre Bolivia y Argentina. Ese trasfondo explica por qué la mercadería quedó bajo sospecha en medio de un contexto de controles más duros. Desde principios de abril, la Aduana boliviana había informado que reforzó en Bermejo sus grupos operativos para prevenir el ingreso de mercadería de contrabando, en paralelo a un incremento del flujo turístico y comercial por Semana Santa. En ese operativo también desplegó personal del sistema SIVETUR para fiscalizar el movimiento de vehículos y visitantes.

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