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6 de junio de 2026 - 11:41
Sociedad.

Escándalo en un grupo de padres: un pasacalles contra una maestra desató un conflicto viral

La difusión de los chats de un jardín de infantes en TikTok, tras la aparición de un cartel en la vía pública, expuso una discusión que escaló rápidamente.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Escándalo en un grupo de padres: un pasacalles contra una maestra desató un conflicto viral.

Escándalo en un grupo de padres: un pasacalles contra una maestra desató un conflicto viral.

Los grupos de WhatsApp escolares generalmente funcionan como canales para organizar actividades, avisar sobre eventos institucionales o recordar el abono de las cuotas. No obstante, el chat de padres de un jardín de infantes terminó transformándose en el escenario de una historia digna de una telenovela, que rápidamente se viralizó.

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La llamativa situación fue difundida por el usuario de TikTok @chacalboggian, quien publicó imágenes capturadas de una charla interna del grupo. El episodio se inició cuando una de las madres lanzó una consulta que, en apariencia, parecía inofensiva: “No quiero armar chisme, pero ¿alguno vio lo que le pusieron a la seño en frente del jardín?”.

Escándalo en grupo de whatsapp.

El origen del revuelo

El origen del revuelo generalizado fue la aparición de un gran pasacalles instalado en la vía pública con un mensaje contundente: “Seño Carla, con familia ajena, no se juega”.

Frente a la confusión del resto de los integrantes del grupo, que intentaban sin éxito comprender la situación, una de las madres identificada como Sofía decidió hablar y admitir que ella había sido quien realizó el escrache. “Hoy lo hice faltar a Benito y lo voy a cambiar de jardín”, afirmó de manera categórica.

Poco después, Gustavo, esposo de Sofía, intervino en el grupo con la intención de restar credibilidad a lo que se había dicho: “Ahora lo ventilás acá. No le hagan caso, eh, se lo está inventando todo”, escribió. Su comentario desató un intercambio tenso entre ambos dentro del chat, mientras el resto de los padres observaba en silencio el desarrollo de la discusión, siguiendo cada mensaje sin participar.

La difusión de los chats de un jardín de infantes en TikTok es viral.

De mal en peor: sumaron a la profe al grupo de padres

El nivel de tensión alcanzó su punto más alto cuando se decidió incorporar a la docente al grupo de WhatsApp para que ofreciera su versión de los hechos. En ese momento, Sofía la cuestionó de manera directa, exigiéndole explicaciones por los supuestos mensajes privados que le habría enviado a su esposo.

La maestra respondió a las acusaciones afirmando que únicamente estaba intentando organizar una reunión de padres y que, de hecho, había dejado una comunicación escrita en el cuaderno de avisos, la cual nunca obtuvo respuesta. Sin embargo, el conflicto dio un vuelco inesperado cuando la madre de Benito descubrió que aquella supuesta nota había sido redactada por su propio marido, quien además habría falsificado la firma de la docente.

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@chacalboggian Infidelidad y confusión en grupo de papis y mamis del colegio#greenscreen sonido original - Chacal

Presionada por las evidencias y por el desarrollo de la situación, la docente Carla terminó reconociendo frente a todo el grupo la existencia del vínculo. “Lo único que te voy a decir es que Gustavo me dijo que se estaba separando. Perdón, yo nunca quise seguirle la mentira”, expresó.

Cuando todo indicaba que el conflicto no podía volverse más enrevesado, el episodio sumó un giro aún más llamativo y casi absurdo. Otra de las madres del jardín intervino con un mensaje que terminó de comprometer al hombre: “Hace meses que Gustavo a mí también me viene diciendo que se va a separar”, contó, lo que generó una ola de memes y reacciones en TikTok, convirtiendo las capturas del chat en tendencia a nivel nacional.

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