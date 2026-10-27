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27 de octubre de 2026 - 21:54
Jujuy.

La Feria de los Santos y Fieles Difuntos se trasladará a la avenida 19 de Abril: fechas y horarios

La Feria de los Santos y Fieles Difuntos se traslada a la avenida 19 de Abril por las obras en la vieja estación. Ofrecerá ofrendas, coronas y comidas típicas.

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Por  Judith Girón
Feria de los Santos y Fieles Difuntos.

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La propuesta comenzará este viernes 30 de octubre y se extenderá durante el sábado 31 y el domingo 1 de noviembre. Durante las tres jornadas, los vecinos podrán recorrer los puestos y conseguir productos típicos para preparar las ofrendas con las que las familias recuerdan a sus seres queridos fallecidos.

Cuándo y dónde funcionará la feria

La feria estará instalada sobre la avenida 19 de Abril y abrirá sus puertas de 8 a 22 horas, desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre inclusive.

El cambio de ubicación responde a las reformas que se llevan adelante en el predio de la vieja estación, espacio que tradicionalmente albergaba esta actividad.

Quienes se acerquen encontrarán una variedad de productos vinculados con las costumbres de los Santos y Fieles Difuntos. La oferta incluirá ofrendas, flores, coronas y comidas dulces y saladas, además de otros artículos característicos de la celebración.

Estos productos forman parte de los preparativos que muchas familias jujeñas realizan para homenajear a sus difuntos y mantener vivas las tradiciones transmitidas de generación en generación.

Una tradición arraigada en la cultura jujeña

La celebración de los Santos y Fieles Difuntos tiene un lugar importante en las costumbres de Jujuy. Cada año, las familias preparan ofrendas y realizan homenajes para recordar a quienes ya no están.

En ese marco, la directora de Ferias, Rosa Sáenz, destacó el valor cultural de la propuesta e invitó a los vecinos a acercarse. La feria busca reunir a los feriantes y a las familias en torno a una tradición que forma parte de la identidad local.

Con el traslado a la avenida 19 de Abril, la actividad mantendrá su convocatoria habitual, aunque en un espacio diferente mientras continúan las obras en la vieja estación.

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