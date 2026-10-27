Día de los Fieles Difuntos: habrá una feria de ofrendas y coronas en el Mercado 6 de Agosto

Con motivo de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos , el Mercado Central 6 de Agosto de San Salvador de Jujuy realizará una feria de ofrendas, coronas y otros productos tradicionales utilizados por las familias para recordar a sus seres queridos fallecidos.

Emoción. "La gente pide renovar su esperanza a pesar del dolor", dijo el padre Freddy en el Día de los Fieles Difuntos

Conmemoración. Día de los Fieles Difuntos en Jujuy: emoción y recuerdo en los cementerios

La propuesta se desarrollará en las instalaciones del mercado, ubicado en calle Alvear 885, en pleno centro de la capital jujeña, bajo el lema “¡Recibamos a nuestras almitas con amor!”.

La feria se realizará durante tres jornadas: el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, y el domingo 1 de noviembre, con atención hasta las 12 horas durante esta última jornada.

En el lugar se ofrecerán ofrendas, coronas y otros elementos relacionados con las tradiciones del Día de los Fieles Difuntos, una fecha que tiene un fuerte arraigo cultural y religioso en Jujuy.

La actividad está destinada a las familias que preparan sus mesas de ofrendas y buscan los productos necesarios para mantener esta costumbre.

Qué se celebra el Día de los Fieles Difuntos

Día de los Fieles Difuntos.

El Día de los Fieles Difuntos se conmemora cada 2 de noviembre y es una fecha dedicada al recuerdo de las personas fallecidas. En Jujuy, esta celebración combina tradiciones religiosas con costumbres familiares transmitidas de generación en generación.

Una de las prácticas más representativas es la preparación de mesas de ofrendas, donde se colocan panes con distintas formas, comidas, bebidas, flores y otros elementos que recuerdan los gustos de los seres queridos.

Según la tradición popular, las almas de los difuntos regresan simbólicamente para visitar a sus familias, por lo que sus allegados preparan las mesas como una forma de recibirlas y homenajearlas.

Los panes con figuras de escaleras, cruces, palomas y otras representaciones forman parte de las ofrendas características de esta conmemoración.

La celebración también incluye visitas a los cementerios, momentos de oración y reuniones familiares para recordar a quienes fallecieron.