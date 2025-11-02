domingo 02 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de noviembre de 2025 - 11:33
Emoción.

"La gente pide renovar su esperanza a pesar del dolor", dijo el padre Freddy en el Día de los Fieles Difuntos

En el Día de los Fieles Difuntos, el Padre Freddy de la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, estuvo presente en el Cementerio del Rosario y habló de la esperanza de los jujeños.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Día de los Fieles Difuntos en Jujuy

Día de los Fieles Difuntos en Jujuy

Lee además
Día de los Fieles Difuntos en Jujuy video
Conmemoración.

Día de los Fieles Difuntos en Jujuy: emoción y recuerdo en los cementerios
Día de los Fieles Difuntos (Archivo)
Cementerios.

Por el Día de los Fieles Difuntos habrá cambios en el transporte y tránsito

El mensaje del Padre Freddy en el Día de los Fieles Difuntos

En el marco del Día de los Fieles Difuntos, el Padre Freddy de la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, recordó que se trata de un día para "celebrar nuestra esperanza en la resurrección". Asimismo, el párroco aseguró que "la muerte no termina acá", como así también, indicó: "La Iglesia celebra la vida que nos trae Jesús y la resurrección".

"La gente pide renovar su esperanza y confianza a pesar del dolor, de la separación física, la angustia por la muerte. Pero tienen la esperanza puesta en Jesucristo y todo es más llevadero. Por eso nosotros queremos acompañar desde la Iglesia esta esperanza de la vida feliz que nos promete Jesús", puntualizó el sacerdote.

Padre Freddy - Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús

Hasta qué hora abren los cementerios en Jujuy y horarios de las misas

Tanto el cementerio Nuestra Señora del Rosario como El Salvador, permanecerán abiertos en un horario extendido, con el fin de que los jujeños puedan acercarse en este día tan especial:

  • Horario de Apertura: 7:00 horas.
  • Horario de Cierre: 19:00 horas.

Horario de las misas

  • Cementerio El Salvador: las misas se celebrarán a las 8:00, 10:00 y 18:00 horas.
  • Cementerio Nuestra Señora del Rosario: habrá ceremonias a las 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 y 18:00 horas.
fieles difuntos jujuy cementerio

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Día de los Fieles Difuntos en Jujuy: emoción y recuerdo en los cementerios

Por el Día de los Fieles Difuntos habrá cambios en el transporte y tránsito

Día de los Fieles Difuntos: uno por uno el significado de las figuras de las ofrendas en Jujuy

Paso a paso: cómo hacer las mejores ofrendas para el Día de los Fieles Difuntos

Hoy es el Día de Todos los Santos: por qué se celebra

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa.
Educación.

Fecha confirmada: ¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Por  Federico Franco

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

El Lobo va por la épica ante Madryn: horario y qué necesita el Lobo para seguir en el Reducido

Cierran los bancos por cuatro días: cuándo será y por qué
BCRA.

Cierran los bancos por cuatro días: cuándo será y por qué

Seguí en vivo Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn: el minuto a minuto del partido de vuelta del Reducido
Fútbol.

Seguí en vivo Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn: el minuto a minuto del partido de vuelta del Reducido

Cuándo terminan las clases 2025 en todo el país: el calendario provincia por provincia
Educación.

Cuándo terminan las clases 2025 en todo el país: el calendario provincia por provincia

Foto ilustrativa.
Educación.

Fecha confirmada: ¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel