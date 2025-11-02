"La gente pide renovar su esperanza a pesar del dolor", dijo el padre Freddy en el Día de los Fieles Difuntos

Día de los Fieles Difuntos en Jujuy

Dentro de las celebraciones por el Día de los Fieles Difuntos, el Padre Freddy de la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, se hizo presente para bendecir a los jujeños que se acercaron al Cementerio Nuestra Señora del Rosario para conmemorar la memoria de los fallecidos en una jornada tan especial.

El mensaje del Padre Freddy en el Día de los Fieles Difuntos En el marco del Día de los Fieles Difuntos, el Padre Freddy de la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, recordó que se trata de un día para "celebrar nuestra esperanza en la resurrección". Asimismo, el párroco aseguró que "la muerte no termina acá", como así también, indicó: "La Iglesia celebra la vida que nos trae Jesús y la resurrección".

"La gente pide renovar su esperanza y confianza a pesar del dolor, de la separación física, la angustia por la muerte. Pero tienen la esperanza puesta en Jesucristo y todo es más llevadero. Por eso nosotros queremos acompañar desde la Iglesia esta esperanza de la vida feliz que nos promete Jesús", puntualizó el sacerdote.

Padre Freddy - Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús Hasta qué hora abren los cementerios en Jujuy y horarios de las misas Tanto el cementerio Nuestra Señora del Rosario como El Salvador, permanecerán abiertos en un horario extendido, con el fin de que los jujeños puedan acercarse en este día tan especial:

Horario de Apertura: 7:00 horas.

Horario de Cierre: 19:00 horas. Horario de las misas Cementerio El Salvador: las misas se celebrarán a las 8:00, 10:00 y 18:00 horas.

Cementerio Nuestra Señora del Rosario: habrá ceremonias a las 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 y 18:00 horas. fieles difuntos jujuy cementerio

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.