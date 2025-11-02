"La gente pide renovar su esperanza a pesar del dolor", dijo el padre Freddy en el Día de los Fieles Difuntos

El mensaje del Padre Freddy en el Día de los Fieles Difuntos
En el marco del Día de los Fieles Difuntos, el Padre Freddy de la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, recordó que se trata de un día para "celebrar nuestra esperanza en la resurrección". Asimismo, el párroco aseguró que "la muerte no termina acá", como así también, indicó: "La Iglesia celebra la vida que nos trae Jesús y la resurrección".
"La gente pide renovar su esperanza y confianza a pesar del dolor, de la separación física, la angustia por la muerte. Pero tienen la esperanza puesta en Jesucristo y todo es más llevadero. Por eso nosotros queremos acompañar desde la Iglesia esta esperanza de la vida feliz que nos promete Jesús", puntualizó el sacerdote.
Padre Freddy - Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús
Hasta qué hora abren los cementerios en Jujuy y horarios de las misas
Tanto el cementerio Nuestra Señora del Rosario como El Salvador, permanecerán abiertos en un horario extendido, con el fin de que los jujeños puedan acercarse en este día tan especial:
Horario de Apertura: 7:00 horas.
Horario de Cierre: 19:00 horas.
Horario de las misas
Cementerio El Salvador: las misas se celebrarán a las 8:00, 10:00 y 18:00 horas.
Cementerio Nuestra Señora del Rosario: habrá ceremonias a las 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 y 18:00 horas.