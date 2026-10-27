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27 de octubre de 2026 - 11:02
Jujuy.

Día de los Fieles Difuntos en Jujuy: horarios de visita y cortes de calles en cementerios municipales

Desde la Dirección de Cementerios confirmaron cómo será la atención durante el fin de semana y el lunes 2 de noviembre.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
cementerio - día de los fieles difuntos
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Cristian Alancay, director de Cementerios, confirmó cómo se organizarán las visitas y la atención administrativa durante estas jornadas, en las que numerosas familias se acercan para recordar a sus seres queridos.

Horarios de los cementerios municipales por el Día de los Fieles Difuntos

Según explicó Alancay, los cementerios municipales permanecerán abiertos de 7 a 19 horas durante las tres jornadas previstas. Los horarios serán los siguientes:

  • Sábado 31 de octubre: de 7 a 19 horas.

  • Domingo 1 de noviembre: de 7 a 19 horas.

  • Lunes 2 de noviembre: de 7 a 19 horas.

Durante esos días, el mismo horario regirá tanto para las visitas como para la atención al público en las oficinas administrativas.

Cortes de calles en el Cementerio del Rosario

El director también confirmó que el lunes 2 de noviembre habrá restricciones de tránsito en las inmediaciones del Cementerio del Rosario. Los cortes se realizarán entre las 7 y las 19 horas, coincidiendo con el horario de apertura del establecimiento.

La medida estará relacionada con la organización de los puestos de venta de flores que habitualmente se instalan en el sector durante esta fecha. Alancay explicó que el personal de Espacios Públicos será el encargado de disponer la ubicación de los vendedores.

Recomendaciones para quienes visiten los cementerios

Desde la Dirección de Cementerios solicitaron a los vecinos realizar con anticipación las tareas de limpieza y mantenimiento de sepulcros y mausoleos, para evitar concentrar estos trabajos durante las jornadas de mayor concurrencia.

Además, Alancay recordó las recomendaciones vinculadas con el consumo de bebidas alcohólicas y alimentos dentro de los cementerios.

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