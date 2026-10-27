El Niño en Jujuy: la OPS advierte riesgos para la salud y cómo prevenirlos

Ante el fortalecimiento de El Niño, la OPS pidió reforzar la prevención. En Jujuy recomiendan repelente, agua segura y cuidados con animales.

El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y podría generar importantes consecuencias para la salud durante los próximos meses . La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos, problemas relacionados con el consumo de agua, temperaturas extremas y otras complicaciones sanitarias. En Jujuy, Juan Carlos Martínez, magíster en Educación para la Salud, abordó la importancia de anticiparse a estos escenarios mediante medidas de prevención en los hogares.

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La preocupación se relaciona con los diferentes efectos que El Niño puede provocar según la región. Mientras que en sectores de la Puna jujeña podrían registrarse condiciones de sequía y menor disponibilidad de agua, otras zonas de la provincia podrían experimentar lluvias intensas y temperaturas superiores a las habituales.

Según el informe publicado por la OPS el 18 de septiembre, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estimó una probabilidad superior al 90% de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

El organismo sanitario señaló que los principales riesgos están relacionados con sequías, inundaciones, incendios forestales, dificultades para acceder a agua segura y enfermedades transmitidas por insectos. Entre las principales preocupaciones se encuentran el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, así como las infecciones vinculadas al agua contaminada y los problemas de salud asociados con el calor.

La OPS también advirtió que estos fenómenos pueden afectar el funcionamiento de hospitales y centros sanitarios, especialmente cuando se producen interrupciones en el suministro de agua, energía o dificultades para acceder a la atención médica.

Repelente, agua segura y animales: cómo prevenir enfermedades

En diálogo con Canal 4, Juan Carlos Martínez, magíster en Educación para la Salud, abordó la necesidad de reforzar los hábitos de prevención frente a las condiciones que podría generar El Niño en Jujuy.

Uno de los principales cuidados es evitar las picaduras de mosquitos mediante el uso de repelente, especialmente en los horarios y lugares donde existe mayor exposición. También es importante eliminar recipientes que acumulen agua, limpiar patios y mantener tapados los depósitos utilizados para almacenamiento.

Otro aspecto fundamental es el consumo de agua segura. Las lluvias intensas y las inundaciones pueden contaminar las fuentes de abastecimiento, mientras que las sequías pueden obligar a almacenar agua durante períodos prolongados.

Por eso, se recomienda utilizar agua potable para beber, cocinar y lavar alimentos. Cuando no se conoce su procedencia o calidad, es necesario aplicar métodos de potabilización recomendados por las autoridades sanitarias.

Martínez también puso el foco en la convivencia con animales y la importancia de mantener condiciones de higiene en los espacios compartidos. Ante situaciones de lluvias intensas, inundaciones o alteraciones del ambiente, algunos animales pueden desplazarse hacia sectores habitados. Por ese motivo, se aconseja evitar el contacto con animales silvestres, mantener limpios los patios y depósitos, y no manipular animales desconocidos.

En el caso de las mascotas, resulta importante mantener sus controles veterinarios, la vacunación y la desparasitación correspondientes, además de evitar el contacto con agua potencialmente contaminada.

Jujuy podría enfrentar sequías en la Puna y lluvias intensas en otras regiones

Los efectos de El Niño no serán necesariamente iguales en toda la provincia. En la Puna jujeña, las proyecciones climáticas advierten sobre la posibilidad de una disminución de las precipitaciones, mientras que otras regiones podrían enfrentar episodios de lluvias intensas.

A esto se suma la posibilidad de temperaturas superiores a los valores habituales, un factor que puede aumentar los riesgos de deshidratación, agotamiento por calor y otras complicaciones, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Frente a este escenario, la OPS insiste en la necesidad de actuar de manera anticipada, fortalecer la vigilancia sanitaria y garantizar el acceso al agua segura.

Para las familias jujeñas, la prevención cotidiana será una herramienta fundamental: utilizar repelente, eliminar criaderos de mosquitos, cuidar el agua de consumo, mantener limpios los espacios compartidos con animales y seguir las alertas meteorológicas y sanitarias oficiales.

El objetivo es reducir los riesgos antes de que se presenten situaciones que puedan afectar la salud de la población.