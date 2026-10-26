El Niño: la crecida del Paraná mantiene cerrado Yacyretá y vuelve a subir el Uruguay.

La conexión fronteriza entre Argentina y Paraguay seguirá interrumpida, como mínimo, hasta el viernes por las consecuencias que viene trayendo El Niño. Las precipitaciones registradas en el norte provocaron una crecida del río Uruguay y mantienen a varias localidades bajo alerta. En tanto, las Cataratas del Iguazú registraron un caudal récord .

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La Entidad Binacional Yacyretá ( EBY ) comunicó que el paso fronterizo que une Ituzaingó , en Corrientes , con Ayolas , en Paraguay, a través del complejo permanecerá inhabilitado al menos hasta el viernes 30 . La restricción comprende tanto la circulación de peatones como de vehículos. El cruce lleva dos semanas sin funcionar.

En Misiones también permanecen suspendidos los cruces por vía fluvial hacia Paraguay. La medida incluye los servicios que conectan con Eldorado , Puerto Rico , Puerto Leoni y Corpus Christi , sobre el río Paraná . A su vez, están interrumpidos los enlaces con Brasil a través del río Uruguay, en las localidades de El Soberbio , Panambí , Alba Posse y San Javier .

Estas últimas tres poblaciones se encuentran en estado de alerta debido a la altura que alcanzó el agua frente a sus costas. De acuerdo con el informe de la Prefectura Naval Argentina , el nivel del río Uruguay presenta una tendencia descendente o se mantiene estable en esos puntos. Mientras tanto, la onda de crecida —un aumento gradual del caudal que avanza a lo largo del río— continúa su recorrido hacia el sur .

En consecuencia, el río Uruguay presenta niveles elevados de agua en el tramo comprendido entre Puerto Concepción, en Misiones, y Paso de los Libres, en Corrientes. Sin embargo, por el momento ninguna localidad está bajo alerta ni necesita evacuar a sus habitantes. Para atenuar el avance de la crecida, la represa de Salto Grande, situada frente a Concordia, Entre Ríos, está reduciendo la altura del agua acumulada en su embalse.

Panorama complejo

La situación sobre la ribera del Paraná presenta mayores complicaciones. Las precipitaciones en la zona superior del río y en las cuencas de los ríos Paraguay e Iguazú provocaron nuevos aumentos del caudal, que se suman a los niveles elevados que ya se registraban.

En total, siete localidades se encuentran en los valores de referencia para evacuaciones o por encima de ellos. Son Libertador, en Misiones; Ituzaingó, Itá Ibaté, Itatí, Paso de la Patria y la ciudad de Corrientes, en esa provincia; y Barranqueras, en Chaco.

La isla Apipé, ubicada frente a Ituzaingó, quedó inundada en un 50%, separada en dos sectores y con la ruta interrumpida, según informó el intendente Gustavo Figueredo. La emergencia obligó a evacuar a más de 100 personas de la zona.

Otro dato que se sumó al avance de la crecida es el nivel del agua en Reconquista, Santa Fe, que ya superó los valores establecidos para evacuar. Además, de acuerdo con medios locales, habitantes de Las Toscas, una localidad situada más al norte de la provincia, necesitaron asistencia durante las últimas horas.

Por su parte, las autoridades de Santa Fe llevan adelante tareas de refuerzo en las barreras de contención ubicadas sobre la ruta provincial 1. La principal preocupación es una posible desborde del río San Javier, un cauce que se desprende del Paraná y avanza de forma paralela a este.

En Corrientes, las localidades de Bella Vista, Goya y Esquina continúan bajo alerta debido a la altura que alcanzó el río Paraná. La misma situación se registra en Santa Ana, Misiones.

En Chaco, el avance de las aguas del Paraná genera dificultades para la distribución de agua potable en Resistencia. La empresa estatal Sameep, encargada del suministro para consumo humano, explicó que la crecida complica la extracción de agua cruda, utilizada como materia prima para su tratamiento.

Flujo histórico

Durante las primeras horas del lunes, el caudal del río Iguazú en la zona de las Cataratas alcanzó los 17,7 millones de litros por segundo, una cifra que equivale a 11 veces su volumen habitual, de acuerdo con información difundida por las autoridades brasileñas del complejo turístico. Este incremento se produjo a raíz de las precipitaciones registradas en la cuenca superior del río.

La habilitación de los senderos y balcones turísticos varía según las condiciones del momento: mientras algunos permanecen abiertos al público, otros siguen clausurados. Las decisiones sobre qué circuitos se pueden visitar se actualizan en función de una situación cambiante.

Del lado argentino, Puerto Iguazú continúa bajo alerta. El nivel del río permanece estable en 27,9 metros, apenas por debajo de la altura de 28 metros fijada como umbral de evacuación. Mientras tanto, el caudal del Iguazú sigue aumentando río arriba.