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26 de octubre de 2026 - 10:41
Jujuy.

La cantante jujeña Tati Domínguez cantará para el Papa León XIV en Buenos Aires

La artista jujeña participará del encuentro del Papa León XIV con jóvenes argentinos el 10 de noviembre. Compartió su emoción por la convocatoria.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Tati Domínguez

La cantante jujeña Tati Domínguez fue convocada para cantar durante el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes de Argentina, que se realizará el próximo martes 10 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

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La artista compartió la noticia con sus seguidores a través de un emotivo mensaje, en el que expresó su felicidad por la oportunidad de participar en un acontecimiento tan significativo para ella.

Tati Domínguez cantará en el encuentro del papa León XIV

La presentación de la cantante tendrá lugar en el Monumento de los Españoles, donde está previsto el encuentro del pontífice con los jóvenes argentinos. Domínguez manifestó su emoción al anunciar que formará parte de esta jornada y destacó el significado personal que tiene la convocatoria.

Es un sueño que no me entra en el pecho, expresó la artista jujeña. Es un sueño que no me entra en el pecho, expresó la artista jujeña.

Además, vinculó esta oportunidad con su fe y el momento personal que atraviesa. “Siento que Dios puso esto en mi camino en el momento justo y quería que se enteraran por mí”, compartió.

“Jujuy va a cantarle al Papa”, la emoción de Tati Domínguez

La cantante también destacó que su participación será una oportunidad para representar a Jujuy en este encuentro.

Estoy emocionada, feliz, así que Jujuy va a cantarle al Papa, manifestó. Estoy emocionada, feliz, así que Jujuy va a cantarle al Papa, manifestó.

De esta manera, Tati Domínguez se prepara para vivir una experiencia especial el próximo 10 de noviembre en Buenos Aires, donde llevará su música al encuentro de León XIV con los jóvenes de Argentina.

Agenda del Papa León en Argentina

La visita apostólica del papa León XIV a la Argentina se realizará del 8 al 11 de noviembre de 2026. El itinerario oficial día por día incluye las siguientes actividades principales:

Domingo 8 de noviembre (Buenos Aires)

  • 16:30 – Llegada al Aeroparque Jorge Newbery procedente de Montevideo.
  • 17:00 – Homenaje al general José de San Martín en la Plaza San Martín.
  • 17:50 – Reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
  • 18:30 – Encuentro con autoridades, sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad (ex CCK).
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Lunes 9 de noviembre (Buenos Aires y Claypole)

  • 09:15 – Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole (encuentro con personas con discapacidad).
  • 11:30 – Santa Misa para el pueblo en el Monumento a los Españoles (Palermo).
  • 16:10 – Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) (Puerto Madero).
  • 17:30 – Encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.
  • 18:45 – Vísperas con el Episcopado Argentino en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.
  • 19:45 – Cena con cardenales, obispos y sacerdotes en el Arzobispado de Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre (Córdoba y Buenos Aires)

  • 07:30 – Salida en vuelo hacia Córdoba.
  • 10:00 – Santa Misa para el pueblo en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
  • 15:15 – Encuentro con el clero y consagrados en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción (Córdoba).
  • 16:55 – Regreso en vuelo hacia Buenos Aires.
  • 20:15 – Vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles, con la participación de artistas como Nahuel Pennisi.

Miércoles 11 de noviembre (Buenos Aires, Luján y Partida)

  • 08:00 – Visita pastoral a personas privadas de la libertad en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto.
  • 10:00 – Santa Misa final ante la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
  • 14:00 – Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y partida hacia Lima (Perú)

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