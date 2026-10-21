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21 de octubre de 2026 - 16:55
Internacional.

Nuevo parte médico de León XIV: sin tratamiento oncológico y expectativa por su viaje a la Argentina

El papa León XIV no necesitará tratamiento oncológico, según informó el Vaticano en un nuevo parte médico. Mientras tanto, crece la expectativa por su viaje a la Argentina, previsto para noviembre.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nuevo parte médico de León XIV: sin tratamiento oncológico y expectativa por su viaje a la Argentina.&nbsp;

Nuevo parte médico de León XIV: sin tratamiento oncológico y expectativa por su viaje a la Argentina. 

Un nuevo informe médico trajo novedades sobre la salud de León XIV: el Papa no necesitará tratamiento oncológico. En paralelo, crece la expectativa por su posible visita a la Argentina en noviembre. Los detalles, en la nota.

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Este miércoles se conocieron los resultados definitivos de los estudios histológicos y de biología molecular realizados sobre el tejido extirpado durante la intervención quirúrgica al Santo Padre”, informaron fuentes oficiales.

El 13 de octubre, León XIV fue operado en Roma por un adenocarcinoma pulmonar. Durante la intervención, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. La cirugía se desarrolló con normalidad y el pontífice recibió el alta cinco días después.

El comunicado confirmó que se trataba de un tumor maligno, pero limitado a una zona específica. Tras una nueva evaluación, los médicos determinaron que el pontífice no necesitará tratamiento oncológico adicional.

Unas 15.000 personas se reunieron el domingo para escuchar al papa León XIV durante el Ángelus y lo recibieron con aplausos. El pontífice valoró los mensajes de apoyo que recibió durante su recuperación tras la operación.

Gracias a los que rezaron por mí, iré reintegrándome gradualmente a mis tareas”, manifestó el pontífice tras su operación. Desde ese momento, continúa recuperándose en el Palacio Apostólico y retoma de forma paulatina sus compromisos.

En los últimos días, Stefano Margaritora, cirujano del Papa, descartó impedimentos médicos para el viaje de León XIV a la Argentina, previsto para noviembre, entre el 8 y el 11.

Una delegada de León XIV llegará a Argentina mientras se organiza la visita papal

La enviada del papa León XIV, Alessandra Smerilli, viajará desde Roma a Buenos Aires en los próximos días. La religiosa se desempeña como prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

La enviada papal formará parte del Encuentro Regional de Movimientos Populares, previsto para el 27 y 28 de octubre en la Ciudad Papa Francisco, en La Matanza. El evento servirá como preparación para la eventual llegada del Papa al país, aunque su viaje todavía no está confirmado.

El organismo que encabeza Smerilli acompaña a los movimientos populares desde el comienzo de su actividad. La prefecta llegará a la Argentina junto al padre Flavio Lauría, de su equipo de trabajo, y Emilce Cuda, integrante de la Pontificia Comisión para América Latina. A ellos se sumará el padre Mattia Ferrari, coordinador general del Encuentro Mundial de Movimientos Populares.

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