Viajó miles de kilómetros por amor y descubrió que la mujer que conoció era Inteligencia Artificial.

Edimar Rocha Martins, un albañil de 49 años, atravesó una situación devastadora luego de convertirse en víctima de una estafa por internet. El hombre, de Imperatriz, recorrió unos 2.000 kilómetros hasta llegar a Belo Horizonte, Brasil, impulsado por la ilusión de encontrarse personalmente con una mujer que se hacía llamar Jéssica Oliveira.

Después de perder recientemente a su madre, Edimar anhelaba encontrar compañía y depositó su confianza en las propuestas de una mujer que decía dedicarse a la actividad rural. Su cuenta de Instagram, que reunía a más de 300.000 seguidores, le ofrecía la posibilidad de comenzar una nueva etapa en el campo y alcanzar una situación económica estable .

Edimar partió de su localidad el 9 de octubre y pasó 36 horas arriba de un autobús hasta alcanzar su destino. Sin embargo, la expectativa de conocer a la mujer se desvaneció rápidamente cuando arribó el domingo 11 a Belo Horizonte, capital del estado brasileño de Minas Gerais.

Cuando intentó averiguar dónde podía encontrarla, no consiguió que nadie le brindara datos sobre su paradero . Según contó, visitó distintos lugares con fotografías impresas de Jéssica para intentar dar con ella. Finalmente, al no obtener ninguna respuesta, descubrió lo que había ocurrido: la identidad de aquella mujer había sido inventada mediante inteligencia artificial .

“Ya había caminado por todos lados con varias fotos, mostrándolas y preguntando si alguien conocía a esa persona. Todos me decían que no, así que me sentí engañado”, relató el trabajador de la construcción al diario británico The Sun. Lo sucedido pone de manifiesto una problemática en expansión: la creación de cuentas fraudulentas con inteligencia artificial para atraer sentimentalmente a personas que atraviesan situaciones de soledad.

De acuerdo con la publicación inglesa, el hombre expresó: “Vine en busca de la felicidad”. El golpe emocional fue aún más duro porque el albañil había gastado la totalidad de sus ahorros para financiar el viaje. Sin recursos para afrontar sus gastos, debió solicitar ayuda al organismo municipal de Belo Horizonte que brinda asistencia a migrantes.

La asistencia que recibió y las advertencias ante las estafas digitales

Desde el organismo municipal le proporcionaron alimentos, un lugar para asearse y recomendaciones para protegerse de posibles fraudes en internet. También se ocuparon de conseguirle un boleto de autobús para que pudiera regresar, aunque Edimar optó finalmente por dirigirse a Tocantins, la región brasileña de la que es oriundo.

Lo ocurrido se agrega a otros casos denunciados en la misma área, en los que hombres fueron víctimas de engaños a través de cuentas falsas con características similares. Frente a esta situación, Samuel Costa, especialista en tecnología, alertó sobre la ausencia de normas que regulen actualmente la creación y utilización de estas identidades virtuales ficticias.

La Policía Civil de Minas Gerais señaló que no recibió ninguna denuncia oficial vinculada con este episodio en particular. No obstante, advirtió que recurrir a herramientas de inteligencia artificial para conseguir beneficios ilegales podría encuadrarse dentro del delito de fraude electrónico.

Los riesgos de confiar en identidades falsas en las redes

Luego de que la historia adquiriera una amplia repercusión en internet, la cuenta de Jéssica dejó de estar disponible en las plataformas sociales. Lo sucedido pone en evidencia los peligros de establecer relaciones afectivas o generar una gran confianza con personas desconocidas a través de la web sin comprobar previamente si sus identidades son auténticas.

Los expertos aconsejan no asumir obligaciones económicas ni emprender desplazamientos de larga distancia sin haber confirmado previamente que la persona con la que se mantiene contacto es quien dice ser, por ejemplo, mediante una videollamada.

La experiencia de Edimar expone el grado de desprotección al que pueden quedar expuestos los individuos ante herramientas tecnológicas capaces de reproducir con gran exactitud las conductas y expresiones propias de los seres humanos.