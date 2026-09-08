Fotos retro con inteligencia artificial: cómo recrear en Instagram el estilo de los años 80

Las imágenes inspiradas en la estética de los años 80 se convirtieron en una de las tendencias que más circulan por Instagram . Cada vez más usuarios recurren a la inteligencia artificial para recuperar el aspecto de otras épocas y luego compartir las creaciones en sus historias, que desaparecen de la plataforma después de un tiempo.

A partir de elementos característicos como la ropa, los peinados y los looks de aquella década , estas herramientas permiten transformar una fotografía y darle una marcada apariencia retro .

La propuesta se volvió rápidamente viral en las redes sociales , en buena medida por la facilidad con la que permite alterar una fotografía. Con una acción sencilla, el aspecto original de una persona puede cambiar por completo: los cabellos adquieren mayor volumen y la ropa incorpora tonalidades mucho más llamativas , características propias de la estética de la época.

Al igual que sucede con otras modas que se imponen en las plataformas digitales, para recrear este efecto es necesario cumplir una serie de pasos hasta obtener la imagen final buscada.

El paso a paso para hacer la foto de los 80

1) Seleccionar la imagen

El primer paso consiste en seleccionar la fotografía que se quiere transformar. Para obtener un mejor resultado, lo ideal es optar por una selfie en la que el fondo se vea definido y sin demasiadas interferencias. Cuanto más clara y adecuada sea la imagen original, mayores serán las posibilidades de que la IA realice una edición convincente.

2) Elegí la IA de preferencia y utiliza el siguiente prompt

El siguiente paso es abrir ChatGPT o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial que permita editar fotografías. Una vez allí, se debe solicitar que la persona de la imagen sea recreada con una estética propia de los años 80, incorporando prendas, peinados y otros detalles visuales representativos de esa década.

3) Describí el estilo

Para darle mayor realismo a la transformación, además de pedir el cambio de apariencia general se pueden incorporar distintos recursos visuales propios de los años 80, como prendas con hombreras, tonalidades intensas, maquillaje de colores, iluminación de neón y otros elementos que ayuden a recrear la estética característica de aquella década.

4) Generar la imagen

Después de ingresar el prompt, la herramienta de inteligencia artificial analizará la imagen proporcionada y generará una fotografía alternativa en la que se incorporarán las características indicadas, recreando así una apariencia inspirada en la estética de la década de 1980.

5) Compartir el resultado

El último paso consiste en compartir la fotografía creada en las redes sociales. Si bien Instagram fue la plataforma donde surgió la tendencia y alcanzó rápidamente una gran difusión, el fenómeno no quedó limitado a esa aplicación y también comenzó a replicarse en otras plataformas digitales.

Las celebridades que se sumaron a la iniciativa

La repercusión que alcanzó la tendencia también llevó a varias figuras del espectáculo argentino a probar la herramienta y mostrar sus propias versiones en Instagram. Soledad Silveyra, Araceli González y Marcelo Tinelli, entre otros actores y conductores, se animaron a recrear su apariencia y recibieron numerosos comentarios positivos por el resultado.

Soledad Silveyra estuvo entre las primeras celebridades en participar del fenómeno. La actriz apareció recreada con rulos dorados y una campera de jean característica de aquella década, una imagen que evocó la época en la que se encontraba entre las principales figuras de la televisión argentina gracias a su participación en distintas tiras y novelas. Como acompañamiento de la publicación, eligió la canción “Girls Just Want to Have Fun” de Cyndi Lauper, otro elemento asociado a la estética ochentosa.

Por su vínculo con la estética de los años 80, Tinelli no quedó afuera del fenómeno y compartió una imagen de cuerpo completo intervenida para modificar su pelo.

La edición lo ubicó frente al logo de MTV y recuperó varios recursos característicos de la moda de aquella época, entre ellos un saco turquesa con hombreras pronunciadas y una remera estampada, que completaron el look elegido por el reconocido conductor.