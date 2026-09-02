¿Quién controla tus datos cuando usás inteligencia artificial? La advertencia de un investigador jujeño

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para los usuarios, las empresas y los gobiernos. Desde la utilización cotidiana de aplicaciones hasta el tratamiento de enormes cantidades de información personal, el avance de estas tecnologías abrió un debate sobre los límites, responsabilidades y mecanismos de control necesarios.

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Iván Lello, docente e investigador de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) , habló con Canal 4 sobre la regulación y las políticas vinculadas con la inteligencia artificial en Argentina y advirtió que actualmente no existe un marco regulatorio específico que acompañe el desarrollo de estas herramientas .

Según explicó, uno de los principales problemas es la velocidad con la que avanza la tecnología frente a los tiempos que requieren las instituciones para elaborar nuevas normas.

Uno de los puntos centrales señalados por Lello es la protección de la información de los ciudadanos. Argentina cuenta con una ley de protección de datos personales, pero, según consideró, no está actualizada para responder a los nuevos escenarios planteados por la inteligencia artificial .

“Los datos personales, como su nombre lo indica, son de cada uno de los ciudadanos. El Estado no es el propietario de esos datos”, sostuvo. En ese contexto, planteó interrogantes sobre cómo pueden utilizarse las bases de datos públicas, qué participación podrían tener empresas privadas y qué herramientas existirían para controlar o auditar esos procesos.

También mencionó distintas iniciativas anunciadas por el Gobierno nacional vinculadas con el desarrollo de inteligencia artificial y aseguró que el debate regulatorio debería instalarse en el Congreso.

Proyectos en el Congreso y el papel de Jujuy

Lello afirmó que, según un relevamiento realizado entre 2018 y 2025, existieron cerca de 66 proyectos relacionados con diferentes aspectos de la inteligencia artificial en el Congreso, pero ninguno llegó a ser aprobado.

Para el investigador, la discusión debería involucrar también a los representantes nacionales de Jujuy, las universidades y organizaciones de la sociedad civil. “El debate político parlamentario tiene que estar presente”, remarcó.

Qué pueden hacer los usuarios

Más allá de las responsabilidades institucionales, Lello recomendó tomar precauciones al utilizar servicios digitales. Evitar entregar información personal innecesaria y no exponer aspectos de la vida privada son algunos de los principales cuidados.

El especialista recordó que prácticamente todas las actividades digitales dejan una huella que puede ser utilizada para crear perfiles de personas o grupos y posteriormente ofrecer publicidad, contenidos o productos específicos.

Sin embargo, advirtió que la responsabilidad no puede recaer únicamente sobre cada usuario. “Somos el último eslabón y el más débil de una cadena muy importante”, sostuvo, y señaló que actualmente falta un organismo estatal que pueda actuar como intermediario entre las grandes corporaciones tecnológicas y los ciudadanos.