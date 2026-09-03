Fallas simultáneas en ChatGPT, Claude y Grok: qué pasó con las plataformas de IA

Tres de las plataformas de inteligencia artificial más utilizadas registraron inconvenientes durante este jueves. Usuarios de ChatGPT, Claude y Grok informaron dificultades para acceder desde las aplicaciones y las versiones web, además de errores de carga y demoras al generar respuestas.

Tecnología. La PlayStation 3 cumple 20 años y los gamers discuten si ya es retro

Ciencia. Hallan una señal inesperada en las profundidades: podría ser la primera evidencia de materia oscura

Los problemas fueron reportados en países como Argentina, Estados Unidos, España, Colombia, México y Perú. Aunque las fallas se produjeron prácticamente al mismo tiempo, ChatGPT concentró la mayor cantidad de reclamos .

Los inconvenientes comenzaron cerca del mediodía en Argentina. Algunos usuarios no podían ingresar a la plataforma, mientras que otros encontraban conversaciones que permanecían cargando durante varios minutos.

También se registraron dificultades para iniciar sesión y la aparición del error 404 , un código que señala que el servidor pudo establecer conexión, pero no encontró la página o el recurso solicitado.

De acuerdo con los registros de DownDetector, el pico principal se extendió durante aproximadamente diez minutos. En Estados Unidos se contabilizaron más de 37.000 reportes, mientras que España superó los 3.000 y México alcanzó alrededor de 1.000. En Argentina, Colombia y Perú se registraron más de 600 avisos.

La página de soporte de OpenAI informó que se habían aplicado medidas de mitigación y que la empresa se encontraba supervisando la recuperación del servicio. Luego del pico inicial, la cantidad de reportes comenzó a disminuir.

Claude y Grok también registraron problemas

Las fallas de Claude y Grok tuvieron una magnitud menor, pero coincidieron temporalmente con los inconvenientes experimentados por ChatGPT.

En el caso de Claude, desarrollado por Anthropic, algunos usuarios indicaron que la aplicación y la versión web no podían completar las solicitudes. Entre los mensajes observados aparecía el aviso: “Esta respuesta no se cargó”.

La mayoría de los reportes se concentró en Estados Unidos, donde se superaron los 1.000 registros.

Los usuarios de Grok, la inteligencia artificial desarrollada por xAI, informaron lentitud al ingresar y limitaciones para generar respuestas. También se contabilizaron más de 1.000 reportes en Estados Unidos, mientras que en Argentina, España y Colombia las cifras fueron considerablemente menores.

Los servicios comenzaron a normalizarse

Luego del momento de mayor cantidad de reclamos, las tres plataformas comenzaron a recuperar su funcionamiento. Los indicadores de DownDetector mostraron una caída de los reportes y los usuarios pudieron volver a iniciar conversaciones y realizar solicitudes.

Hasta el momento no se informó que las fallas de ChatGPT, Claude y Grok hayan tenido un origen común. La coincidencia temporal generó sorpresa entre los usuarios, pero cada servicio funciona con infraestructura y empresas diferentes.

ChatGPT pertenece a OpenAI, Claude fue desarrollado por Anthropic y Grok es el asistente de inteligencia artificial de xAI. Las tres herramientas permiten generar textos, responder consultas y analizar información, aunque cada una cuenta con funciones y sistemas propios.