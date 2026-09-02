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2 de septiembre de 2026 - 12:20
Ciencia.

Hallan una señal inesperada en las profundidades: podría ser la primera evidencia de materia oscura

Un experimento registró a 1,6 kilómetros bajo tierra una interacción compatible con una partícula WIMP. No hay evidencia suficiente para confirmar el hallazgo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Señal inesperada: detectan una interacción de partículas que podría ser materia oscura en un laboratorio subterráneo

Señal inesperada: detectan una interacción de partículas que podría ser materia oscura en un laboratorio subterráneo

La ciencia halló una señal que sorprendió a todos. El experimento LUX-ZEPLIN (LZ) cuenta con una capacidad de diez toneladas de xenón líquido y fue desarrollado con el objetivo de detectar posibles interacciones producidas por la materia oscura. La instalación está ubicada en el interior de un enorme contenedor de forma cilíndrica.

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Su operación se encuentra a cargo del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, dependiente del Departamento de Energía de Estados Unidos. En el marco de una conferencia científica celebrada este martes en Japón, un equipo de especialistas informó sobre la identificación de una interacción entre un átomo de xenón y otra partícula.

El trabajo con los resultados y las características de esta observación fue remitido a la revista Physical Review Letters, donde será sometido al correspondiente proceso de revisión.

De acuerdo con los investigadores, el fenómeno registrado podría explicarse por el impacto de una partícula WIMP —una partícula masiva de interacción débil— contra el núcleo de un átomo de xenón. El choque habría provocado la liberación de una cantidad mínima de energía, suficiente para generar un débil destello de luz ultravioleta, que posteriormente fue captado por los sensores del experimento.

La señal aún no alcanza

Además, como consecuencia del choque, el núcleo del átomo de xenón experimentó un desplazamiento en sentido contrario, un efecto denominado retroceso nuclear. Aunque este resultado coincide con lo que se espera de una posible interacción con partículas WIMP, los especialistas advirtieron que la evidencia obtenida aún no alcanza el nivel de significación estadística requerido para considerar que se trata de un descubrimiento.

El estudio fue encabezado por el físico de partículas Sam Eriksen, investigador de la Universidad de Bristol, en Inglaterra. El científico sostuvo que el hallazgo «podría ser el primer indicio de una observación de materia oscura», aunque al mismo tiempo remarcó que los resultados obtenidos hasta el momento son preliminares y deben ser analizados con cautela.

"No estamos afirmando que sea materia oscura"

En este contexto, Eriksen pidió tomar los resultados con cautela y señaló que «es importante destacar que, como es solo un evento único, no estamos afirmando que sea materia oscura». Mientras tanto, los investigadores siguen analizando el caso con el objetivo de eliminar otras hipótesis que puedan explicar la interacción detectada.

El estudio se desarrolla en las instalaciones del Laboratorio de Investigación Subterráneo de Sanford, situado a unos 1,6 kilómetros de profundidad, dentro de una antigua mina de oro de Dakota del Sur.

La ubicación bajo tierra resulta fundamental para reducir la influencia de rayos cósmicos y otras formas de radiación, que podrían alterar las mediciones y producir señales que fueran interpretadas erróneamente como un hallazgo.

La materia convencional, aquella que forma los objetos que podemos observar, como las estrellas y los planetas, constituye apenas el 15% de la materia existente en el universo. El porcentaje restante se atribuye principalmente a la materia oscura, una sustancia que no produce ni devuelve luz y que, por lo tanto, no puede observarse de manera directa. Su presencia se deduce a partir de la influencia gravitatoria que ejerce sobre las galaxias.

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