Científicos argentinos hallaron una señal que podría anticipar el Alzheimer. 

Investigadores de Argentina detectaron que una proteína clave para la memoria, conocida como mGlu3R, presenta niveles más bajos en personas con deterioro cognitivo leve de Alzheimer , lo que podría convertirse en una nueva herramienta de detección temprana.

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El deterioro cognitivo leve puede ser una etapa previa al Alzheimer : entre un 10% y un 20% de quienes lo presentan avanzan hacia la enfermedad cada año. La dificultad está en identificar ese proceso cuando los síntomas aún parecen propios de la edad .

Un equipo de investigadores argentinos descubrió que los niveles de una proteína cerebral llamada mGlu3R disminuyen en la sangre de personas con deterioro cognitivo leve, un hallazgo que podría ayudar a anticipar el Alzheimer.

La investigación, publicada en Journal of Neurochemistry, plantea la posibilidad de desarrollar una prueba de sangre capaz de identificar señales tempranas del Alzheimer y anticiparse al avance de la enfermedad.

La proteína no solo interviene en la conexión entre neuronas, sino que también tendría un efecto protector al favorecer la eliminación de la beta amiloide, una de las sustancias asociadas al desarrollo del Alzheimer.

El equipo analizó si la proteína presentaba modificaciones tempranas durante la enfermedad y si podían identificarse mediante una muestra accesible, como la sangre. Los resultados fueron alentadores.

Como parte del trabajo, los investigadores estudiaron cerebros humanos con Alzheimer y encontraron que la producción de mGlu3R disminuye en las áreas donde se forman las placas de beta amiloide, una de las marcas características de la enfermedad.

El estudio en ratones reveló que la caída del receptor mGlu3R ocurre en fases iniciales del Alzheimer, antes de que los signos más conocidos de la enfermedad sean detectables en el cerebro.

Por último, los investigadores analizaron tejido cerebral post mortem de pacientes con Alzheimer y muestras de sangre de voluntarias de Junín, provincia de Buenos Aires.

El análisis confirmó que quienes presentaban deterioro cognitivo leve tenían menor cantidad de mGlu3R en sangre. Según los especialistas, este hallazgo refuerza la idea de que la proteína podría convertirse en una señal temprana del avance hacia el Alzheimer.

Alzheimer: qué es y los principales síntomas

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo que avanza con el tiempo y deteriora funciones esenciales como la memoria, el pensamiento y la independencia.

Se trata de la causa más frecuente de demencia, ya que las primeras señales suelen manifestarse mucho tiempo después del inicio de las alteraciones cerebrales.

Los síntomas más importantes y comunes incluyen olvidar información recién aprendida, fechas importantes o repetir preguntas constantemente.

Perderse en lugares familiares, olvidar el día de la semana o la estación en la que se encuentran.

Tener problemas para seguir recetas, manejar el dinero, pagar facturas o realizar actividades que antes resultaban sencillas.

Dificultad para seguir una conversación, encontrar las palabras correctas para nombrar objetos o referirse a ellos con términos incorrectos.

Mostrar confusión, irritabilidad, depresión o desconfianza injustificada hacia los demás.