El hábito antes de dormir que podría favorecer el aumento de peso, según un estudio

Dormir mal reduce la concentración, aumenta la fatiga y afecta el desempeño en el trabajo y los estudios.

Dormir de manera insuficiente puede generar efectos casi inmediatos en diferentes aspectos de la vida diaria. La escasez de horas de sueño repercute en el rendimiento laboral y académico , dificulta la concentración y favorece la aparición del cansancio físico tanto como mental.

Sociedad. Boom del magnesio: todo lo que no sabías de este mineral y cómo ayuda a dormir mejor

De acuerdo con la American Heart Association , dormir menos de lo necesario produce desequilibrios hormonales que pueden incrementar los niveles de estrés y dificultar la regulación de las emociones, aumentando así las probabilidades de cometer errores y generar conflictos tanto en el ámbito laboral como en el educativo.

A corto plazo, la falta de descanso también se vincula con un mayor riesgo de equivocaciones , una respuesta más lenta ante distintas situaciones y una disminución del desempeño cognitivo e intelectual .

Quienes no logran dormir lo suficiente suelen experimentar problemas para retener información , encontrar soluciones a distintas situaciones y sostener la concentración durante una reunión de trabajo o una clase.

A su vez, la fatiga acumulada que se acumula noche tras noche puede traducirse en una vida más sedentaria, una menor predisposición para realizar actividades y un incremento de la irritabilidad, lo que también repercute en el vínculo con otras personas.

Aunque las consecuencias más evidentes aparecen en el corto plazo, una investigación determinó que dormir menos horas de manera habitual favorece el sedentarismo y termina generando efectos negativos sobre el organismo.

Qué le sucede al cuerpo al dormir mal por semanas

Una investigación reciente realizada por la Universidad de Columbia y difundida en la revista Annals of Internal Medicine reveló que dormir una hora y media menos por noche durante un período de seis semanas puede favorecer el aumento de peso.

Este resultado refuerza la preocupación de los especialistas en materia de salud pública, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que cerca de un tercio de la población adulta en el mundo no alcanza el descanso recomendado y duerme menos de siete horas por noche.

El ensayo contó con la participación de 95 adultos que habitualmente descansaban entre siete y ocho horas cada noche. Como parte del estudio, debieron postergar 90 minutos su horario habitual para dormir durante un lapso de seis semanas.

Al finalizar ese período, los voluntarios registraron un incremento promedio de 0,45 kilos. Si bien el aumento fue moderado, los investigadores destacaron su importancia debido al poco tiempo en que ocurrió. En ese sentido, la profesora Marie-Pierre St-Onge afirmó: “dormir lo suficiente puede ayudar a reducir el riesgo de aumento de peso y afecciones relacionadas con la obesidad, como enfermedades cardíacas y diabetes”.

La relación entre dormir pocas horas y el aumento del apetito ya había sido señalada en investigaciones anteriores. Sin embargo, este trabajo plantea que sus efectos pueden comenzar a hacerse visibles en cuestión de pocas semanas. Además, los investigadores observaron que la falta prolongada de descanso podría incrementar la producción de grelina, la hormona que favorece el hambre, y disminuir los niveles de leptina, responsable de generar la sensación de saciedad.

Esta alteración en el equilibrio hormonal puede impulsar una mayor ingesta de alimentos. Ese mecanismo también fue respaldado por Medical News Today, que señala que incluso una disminución moderada, pero mantenida en el tiempo, de las horas de sueño puede favorecer un incremento progresivo del peso corporal a largo plazo.

Según explicaron los autores del estudio, “sostener una reducción del sueño, a una duración que es frecuente en la población general, conduce a aumento de peso y a incrementos en la circunferencia de la cintura”. Además, advirtieron que, si esa falta de descanso se prolonga durante un año completo, podría traducirse en un incremento del peso con relevancia clínica.

Privación del sueño y comportamientos sedentarios

Dormir menos horas no repercute únicamente en el peso corporal, sino también en la rutina cotidiana y en distintos indicadores metabólicos. El metaanálisis determinó que, a lo largo de las seis semanas de restricción del sueño, los participantes permanecieron unos 20 minutos más por día en posición sedentaria.

En el caso de los hombres y de las mujeres posmenopáusicas, ese incremento alcanzó casi media hora diaria de inactividad. Los investigadores señalaron que esta tendencia al sedentarismo se mantuvo incluso después de contemplar que los participantes permanecían más tiempo despiertos.

El estudio subraya que esta conducta adquiere especial importancia debido a que el sedentarismo está vinculado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. En ese sentido, la profesora Marie-Pierre St-Onge señaló que “el aumento de peso ocurre por un desbalance entre el gasto y la ingesta de energía, favoreciendo una mayor ingesta respecto al gasto”.

De acuerdo con los hallazgos de la investigación, dormir pocas horas no solo favorece un aumento del apetito, sino que además disminuye la predisposición a realizar actividad física, promoviendo de ese modo hábitos de vida menos saludables.

A partir de las conclusiones obtenidas, los especialistas proponen una serie de recomendaciones para lograr el descanso aconsejado, que oscila entre siete y nueve horas por noche. En ese marco, Marie-Pierre St-Onge sugiere adaptar la rutina nocturna a las necesidades y compromisos laborales y personales de cada persona. Uno de sus principales consejos consiste en establecer primero el horario en el que será necesario levantarse y, desde ese punto, calcular hacia atrás la hora más conveniente para irse a dormir.

Los especialistas coinciden en que pasar más tiempo en la cama solo resulta beneficioso cuando ese tiempo se traduce en sueño efectivo. Si una persona permanece despierta durante largos períodos, recomiendan revisar algunas costumbres previas al descanso, como el uso de pantallas o el momento en que realiza la cena. Además, trasladar determinadas actividades nocturnas a otros horarios del día puede facilitar que se acueste más temprano.

La investigación también destaca que sostener horarios regulares de descanso, acompañados por una alimentación saludable y la práctica habitual de actividad física, resulta clave para disminuir el riesgo de aumento de peso, obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Los especialistas advierten que incluso una reducción que parece pequeña, como dormir 80 minutos menos cada noche, puede acumular consecuencias desfavorables con el paso del tiempo, afectando tanto el peso corporal como la salud en general.