Del salmón al asado: una nutricionista jujeña analizó la dieta de las selecciones

La alimentación ocupa un lugar central en la preparación de los futbolistas durante el Mundial y cada selección busca sostener hábitos que favorezcan el rendimiento. La nutricionista jujeña Emilse Escalante analizó cómo se organizan estos planes, qué importancia tiene respetar las costumbres de cada plantel y por qué la comida funciona como combustible para los deportistas.

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Uno de los casos que llamó la atención fue el de la Selección de Noruega, que trasladó alrededor de 900 kilos de alimentos para evitar cambios bruscos en la dieta de sus jugadores.

Entre los productos se encontraban 580 kilos de salmón, trucha, quesos y unas 6.000 naranjas. La decisión apuntó a priorizar alimentos de calidad y reducir el consumo de productos ultraprocesados durante la estadía.

Escalante explicó que este tipo de planificación permite mantener el patrón alimentario con el que los futbolistas están acostumbrados a entrenar y competir.

“Uno siempre busca qué es lo que se consume en el otro lugar y ve lo más parecido. En este caso, se busca seguir con el patrón alimentario habitual para que no se vea afectado el rendimiento”, indicó.

La especialista señaló que incorporar alimentos desconocidos o mal manipulados puede generar molestias gastrointestinales y afectar la participación de un jugador.

Los planes deben adaptarse a cada futbolista

La nutricionista remarcó que la alimentación de los deportistas profesionales debe planificarse de manera individual.

Para definir cada plan se tienen en cuenta el gasto energético, la composición corporal, la posición que ocupa el jugador y la cantidad de minutos que disputa.

“Siempre se apunta a que sea algo individual, porque no depende solamente del gasto que tiene el jugador, sino también de si hay que cambiar su composición corporal, qué posición juega y cuántos minutos tiene”, explicó.

En las concentraciones, donde las comidas se realizan de manera grupal, se busca establecer un punto intermedio que responda a las necesidades generales del plantel.

Escalante también destacó la educación alimentaria que reciben los futbolistas para que puedan reconocer qué cantidades deben consumir y cuáles son los alimentos que les permiten mejorar su rendimiento.

“Los jugadores profesionales se cuidan muchísimo y respetan mucho las indicaciones” “Los jugadores profesionales se cuidan muchísimo y respetan mucho las indicaciones”

El riesgo de consumir leche sin pasteurizar

Durante la entrevista también se analizó el caso de un jugador noruego que consume leche cruda, sin atravesar el proceso de pasteurización.

Escalante explicó que este procedimiento permite reducir el riesgo de bacterias y otros posibles contaminantes. Por ese motivo, advirtió que consumir leche cruda no es recomendable para la población en general.

“Se entiende que lo que consume proviene de un lugar seguro, pero no es lo más recomendable para todos. Las noticias cuentan que toma leche sin pasteurizar, pero no siempre aclaran que no es para cualquier persona”, indicó.

La nutricionista señaló que, incluso cuando el alimento proviene de una producción controlada, continúa existiendo un margen de riesgo.

“El proceso de pasteurización está por algo. Cuando se manejan grandes cantidades, lo más seguro es realizarlo”

La alimentación como combustible

Escalante indicó que la preparación de los deportistas cambió considerablemente durante los últimos años.

La comida dejó de ser solamente una forma de saciar el hambre después de entrenar y comenzó a utilizarse estratégicamente en los distintos momentos del día.

“Hoy se hace mucho hincapié en utilizar la alimentación como combustible. Se analiza qué comer antes de entrenar para tener energía y qué consumir después para recuperar”, explicó.

La especialista sostuvo que el rendimiento depende de un equilibrio entre alimentación, descanso y entrenamiento.

“El rendimiento es todo. Es alimentación, descanso y un entrenamiento adecuado, sin sobreentrenar ni quedarse corto”, afirmó.

También aclaró que un deportista no debe vivir durante todo el año bajo un régimen extremadamente estricto, ya que eso puede generar agotamiento mental.

“Hay que buscar un balance. Un atleta no vive todo el año en competencia y tampoco tiene que estar todo el tiempo pensando qué comer y en qué cantidad” “Hay que buscar un balance. Un atleta no vive todo el año en competencia y tampoco tiene que estar todo el tiempo pensando qué comer y en qué cantidad”

El asado de la Selección Argentina

La nutricionista también se refirió al asado que realiza la Selección Argentina después de algunas victorias y que ya se convirtió en una tradición dentro del plantel.

Escalante consideró que esta comida seguramente se encuentra pautada y autorizada por los profesionales que trabajan con el equipo.

“Todo eso está planificado y también tiene mucho que ver con las costumbres. Tener algo que tenemos en casa alimenta el bienestar”, explicó.

Según la especialista, estos encuentros también influyen en el estado emocional de los jugadores y fortalecen la convivencia del grupo.

“Si es una cábala, se respeta. Yo ahí no me metería”, expresó.

Las cantidades dependen del gasto energético

Escalante explicó que un deportista de alto rendimiento puede necesitar una cantidad elevada de calorías debido al esfuerzo que realiza durante los entrenamientos y los partidos.

Por ese motivo, aclaró que alimentarse de manera saludable no significa consumir únicamente comidas bajas en calorías.

“El hecho de ser jugador o atleta y tener que cuidarse no significa vivir a lechuga y pechuga de pollo. Hay que cubrir el gasto energético y con alimentos demasiado hipocalóricos no se llega”, sostuvo.

La cantidad de comida debe adaptarse al requerimiento de cada persona, su tamaño corporal y la intensidad de su actividad.

“Siempre se buscan comidas de calidad, pero la cantidad tiene que ver con el requerimiento de cada deportista. Hay que analizar cuánto gasta en un partido y en los entrenamientos para poder cubrirlo”, concluyó.