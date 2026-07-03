Mundial 2026 en vivo minuto a minuto este viernes 3 de julio

El Mundial 2026 entra en una etapa decisiva y este viernes 3 de julio se disputan nuevos encuentros correspondientes a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Las selecciones buscarán un lugar entre los 16 mejores del torneo en una jornada que promete grandes emociones y cruces de alto nivel. Encontrá el minuto a minuto de todos los partidos, con resultados en vivo, goles, formaciones, estadísticas, videos y las principales repercusiones de cada encuentro.
Ya juegan
Australia y Egipto ya juegan por los 16avos de final del Mundial 2026. Los Socceroos y los Faraones se miden en Dallas por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo. Su rival saldrá del cruce entre la selección argentina y Cabo Verde.