viernes 03 de julio de 2026
3 de julio de 2026 - 10:59
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Mundial 2026 en vivo minuto a minuto este viernes 3 de julio

Este viernes 3 de julio continúa el Mundial 2026 con una nueva jornada de los dieciseisavos de final. Seguí en vivo los partidos, los goles, las formaciones, las estadísticas y todas las incidencias.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Mundial 2026 (3)

EN VIVO

El Mundial 2026 entra en una etapa decisiva y este viernes 3 de julio se disputan nuevos encuentros correspondientes a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Las selecciones buscarán un lugar entre los 16 mejores del torneo en una jornada que promete grandes emociones y cruces de alto nivel. Encontrá el minuto a minuto de todos los partidos, con resultados en vivo, goles, formaciones, estadísticas, videos y las principales repercusiones de cada encuentro.

Minuto a minuto

Ya juegan

Australia y Egipto ya juegan por los 16avos de final del Mundial 2026. Los Socceroos y los Faraones se miden en Dallas por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo. Su rival saldrá del cruce entre la selección argentina y Cabo Verde.

Probables formaciones de Colombia y Ghana

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

DT: Néstor Lorenzo.

Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Thomas Partey; Antoine Semenyo, Elijah Owusu, Kwasi Sibo, Kamaldeen Sulemana; Jordan Ayew.

DT: Carlos Queiroz.

Cómo llegan Colombia y Ghana

El conjunto de Néstor Lorenzo fue uno de los equipos más sólidos de la primera fase y terminó en lo más alto del Grupo K.

Aunque no logró el puntaje ideal, Colombia mostró un crecimiento partido tras partido y construyó una identidad basada en la presión alta, la intensidad y el buen trato de la pelota.

Con figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias, el seleccionado sudamericano intentará sostener ese nivel para meterse entre los 16 mejores del torneo.

Las Estrellas Negras consiguieron la clasificación como uno de los mejores terceros y llegan con la ilusión de sorprender a uno de los candidatos.

El equipo dirigido por Carlos Queiroz derrotó a Panamá, empató sin goles frente a Inglaterra y cerró la fase de grupos con una derrota ante Croacia.

Ahora buscará aprovechar su velocidad en ataque y el orden defensivo para intentar eliminar a Colombia.

El encuentro también tendrá un condimento especial para Queiroz, quien dirigió al seleccionado colombiano entre 2019 y 2020.

Colombia vs Ghana

Colombia enfrentará este viernes desde las 22.30 a Ghana en el Kansas City Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo intentará confirmar el gran rendimiento que mostró en la fase de grupos y seguir avanzando en la Copa del Mundo.

El seleccionado cafetero llega con la confianza en alza luego de quedarse con el primer puesto de su zona por encima de Portugal, mientras que Ghana buscará dar una de las sorpresas de esta instancia para seguir en carrera.

Probables formaciones de Argentina y Cabo Verde

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento.

DT: Bubista.

Hora: 19.00 (Argentina).

Estadio: Hard Rock Stadium, Miami.

Cabo Verde quiere seguir haciendo historia

Del otro lado estará Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026.

En su debut absoluto en una Copa del Mundo, el seleccionado africano logró clasificarse desde un grupo muy exigente que compartió con España, Uruguay y Arabia Saudita.

El equipo dirigido por Bubista empató sus tres encuentros y avanzó como segundo de la zona con tres puntos, gracias a la diferencia de gol.

Su actuación más destacada fue el histórico empate sin goles frente a España, encuentro en el que el arquero Vozinha fue la gran figura y evitó en varias oportunidades la caída de su arco.

Ahora intentará protagonizar otra sorpresa frente al vigente campeón del mundo.

Argentina llega invicta y con puntaje ideal

El seleccionado argentino terminó como líder del Grupo J con puntaje perfecto y aseguró la clasificación con una fecha de anticipación.

En sus primeras presentaciones derrotó a Argelia y Austria, mientras que en el cierre de la zona venció 3 a 1 a Jordania con una formación alternativa, preservando a varios de sus habituales titulares para el inicio de los cruces eliminatorios.

Con Lionel Messi como capitán y principal figura, el equipo buscará mantener el nivel que mostró durante la primera fase y seguir alimentando la ilusión de conseguir el bicampeonato del mundo.

En caso de avanzar, Argentina enfrentará en los octavos de final al ganador del partido entre Australia y Egipto.

Argentina vs Cabo Verde

La Selección Argentina comenzará este viernes su camino en la fase eliminatoria del Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará dar el primer paso hacia la defensa del título obtenido en Qatar 2022 y avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Después de una sólida actuación en la fase de grupos, la Albiceleste intentará ratificar su condición de candidata frente a una de las grandes sorpresas del certamen, que disputa su primer Mundial.

Probables formaciones de Australia y Egipto

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Cristian Volpato; Nestory Irankunda.

DT: Tony Popovi.

Egipto: Mostafa Shobeir Oufa; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Mahmoud Saber, Marwan Ateya, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mostafa Ziko y Omar Marmoush.

DT: Hossam Hassan.

Mohamed Salah, la principal carta ofensiva

El delantero del Liverpool vuelve a ser la gran esperanza de Egipto en un partido decisivo.

Su experiencia y capacidad goleadora serán fundamentales para intentar superar a una selección australiana que mostró solidez defensiva durante la primera fase.

Del otro lado, Australia apostará por el equilibrio colectivo y la intensidad física para intentar dar otro paso histórico en el torneo.

Cómo llegan Australia y Egipto

El conjunto dirigido por Tony Popovi finalizó segundo en el Grupo D luego de una sólida campaña.

En el debut sorprendió al derrotar 2 a 0 a Turquía, aunque en la segunda presentación cayó por el mismo marcador frente a Estados Unidos, uno de los países anfitriones del certamen.

En la última fecha empató sin goles con Paraguay, resultado que le permitió asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final.

Ahora intentará conseguir el primer triunfo de su historia en una fase eliminatoria de un Mundial.

Egipto también avanzó como escolta de su grupo y estuvo muy cerca de quedarse con el primer puesto.

El seleccionado africano igualó 1 a 1 con Bélgica en el debut, luego derrotó 3 a 1 a Nueva Zelanda y cerró la fase de grupos con otro empate, esta vez frente a Irán.

Con Mohamed Salah como máximo referente, el equipo dirigido por Hossam Hassan buscará alcanzar por primera vez los octavos de final de una Copa del Mundo.

Australia y Egipto buscan hacer historia en el Mundial 2026

Australia y Egipto se enfrentarán este viernes desde las 15 en el Estadio Dallas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro pondrá frente a frente a dos seleccionados que sueñan con escribir una página histórica, ya que ninguno consiguió avanzar de una llave de eliminación directa en la Copa del Mundo.

Además del boleto a los octavos de final, el partido tendrá un incentivo extra: el vencedor se cruzará con quien gane el duelo entre la Selección Argentina y Cabo Verde.

Los partidos de hoy viernes 3 de julio

  • 15:00 - Australia vs Egipto
  • 19:00 - Argentina vs Cabo Verde
  • 22:30 - Colombia vs Ghana

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