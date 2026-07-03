Mundial 2026 en vivo minuto a minuto este viernes 3 de julio

Cómo llegan Colombia y Ghana

El conjunto de Néstor Lorenzo fue uno de los equipos más sólidos de la primera fase y terminó en lo más alto del Grupo K.

Aunque no logró el puntaje ideal, Colombia mostró un crecimiento partido tras partido y construyó una identidad basada en la presión alta, la intensidad y el buen trato de la pelota.

Con figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias, el seleccionado sudamericano intentará sostener ese nivel para meterse entre los 16 mejores del torneo.

Las Estrellas Negras consiguieron la clasificación como uno de los mejores terceros y llegan con la ilusión de sorprender a uno de los candidatos.

El equipo dirigido por Carlos Queiroz derrotó a Panamá, empató sin goles frente a Inglaterra y cerró la fase de grupos con una derrota ante Croacia.

Ahora buscará aprovechar su velocidad en ataque y el orden defensivo para intentar eliminar a Colombia.

El encuentro también tendrá un condimento especial para Queiroz, quien dirigió al seleccionado colombiano entre 2019 y 2020.