Mario Sciacqua puso fin a su ciclo como técnico de Central Norte de Salta

Sorpresa en Central Norte tras el clásico salteño. Mario Sciacqua dejó de ser el entrenador del Cuervo luego del empate 0-0 ante Gimnasia y Tiro, disputado en el estadio Padre Ernesto Martearena. El técnico comunicó su decisión en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

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Central Norte se quedó sin entrenador después del clásico salteño. Tras el empate sin goles ante Gimnasia y Tiro en el estadio Padre Ernesto Martearena, Mario Sciacqua sorprendió al anunciar su salida en la conferencia de prensa posterior al partido.

Sciacqua atribuyó su salida de Central Norte a razones familiares . “ Son problemas familiares ”, expresó el entrenador, quien prefirió no profundizar sobre la situación. Pese a la brevedad de sus declaraciones, quedó claro que su determinación es irreversible . La noticia generó un fuerte impacto en el mundo Cuervo, especialmente por el difícil presente futbolístico del equipo .

El entrenador había asumido con la misión de levantar a Central Norte y sacarlo de una situación delicada , pero su ciclo duró poco más de lo esperado y llegó a su fin tras el clásico. Con el empate frente a Gimnasia y Tiro, el Cuervo alcanzó los 24 puntos en la Zona A y se mantiene fuera de la zona roja, aunque sigue comprometido con la pelea por no descender .

El presente de Central Norte también está marcado por ciertas tensiones institucionales. En los últimos dos encuentros disputados como local, incluido el clásico, el plantel no concentró. Además, el equipo debió viajar en micro hasta Floresta para enfrentar a All Boys en un partido directo por la permanencia.

El entrenador llegó a Central Norte a principios de mayo, después de la salida de Adrián Bastía y de un breve interinato de Norman Juárez. En total, estuvo al frente del equipo durante 13 encuentros de la Primera Nacional, en los que consiguió 3 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

El reemplazo de Sciacqua en Central Norte

Con la salida de Sciacqua confirmada, la dirigencia ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador. Sin embargo, existe la posibilidad de que el equipo continúe bajo la conducción de integrantes del actual cuerpo técnico, como Pablo Lenci y Agustín Castello, ayudantes de campo, y Franco Iazzeta, preparador físico.

El futuro de Central Norte comenzará a definirse en las próximas horas. La dirigencia deberá decidir entre mantener al actual cuerpo de colaboradores o avanzar por la contratación de un nuevo DT. Para tomar una determinación, la comisión directiva que encabeza Leandro Etchezar mantendrá una reunión clave.

Más allá de la incertidumbre por la salida de Sciacqua, el Cuervo no tiene tiempo para detenerse. Su próximo desafío será como local ante Estudiantes de Buenos Aires, por la próxima jornada de la Primera Nacional.