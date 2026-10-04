Franco Colapinto terminó 13º en el Gran Premio de Bahréin en Malasia de Fórmula 1

Franco Colapinto avanzó ocho posiciones y terminó 13º en el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1, en una carrera marcada por la lluvia y los ingresos del safety car. Max Verstappen se quedó con la victoria, mientras que Kimi Antonelli y Lewis Hamilton completaron el podio.

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Max Verstappen consiguió con Red Bull su primera victoria de la temporada 2026 . El neerlandés, que había logrado la pole position, terminó imponiéndose en una jornada cuyo inicio se retrasó una hora y media por la lluvia y que tuvo tres ingresos del safety car.

En el inicio, Kimi Antonelli tomó la punta , con George Russell detrás, mientras Verstappen comenzó a avanzar hasta recuperar el liderazgo.

Las condiciones de la pista mojada complicaron las primeras vueltas y llevaron a varios pilotos a cambiar sus neumáticos. Colapinto también sufrió en ese comienzo, aunque con el paso de las vueltas consiguió avanzar y llegó a colocarse 11º antes de ingresar a boxes .

La parada hizo que el argentino cayera hasta el 19º lugar, pero nuevamente comenzó a ganar posiciones. En el tramo final superó a varios rivales y el último ingreso del safety car le permitió quedar cerca de la zona de puntos.

Finalmente, Colapinto logró superar a Oliver Bearman y cerró su participación en el 13º puesto. Gasly también atravesó una carrera cambiante, realizó cuatro ingresos a boxes y terminó 16º.

Un final condicionado por el safety car

A cinco vueltas del cierre, Alex Albon (Williams) sufrió un despiste y debió abandonar, situación que provocó un nuevo ingreso del safety car y volvió a modificar el desarrollo de la competencia.

Antes de que la carrera pudiera relanzarse, el auto de George Russell quedó detenido y tampoco logró completar el Gran Premio. Ese resultado le permitió a Antonelli ampliar a 66 puntos su ventaja en el campeonato de pilotos.

Cuando volvió la bandera verde, Verstappen mantuvo el control y aseguró su primera victoria del año. Antonelli finalizó segundo, mientras que Hamilton completó el podio después de una remontada: había caído hasta el 17º lugar en el comienzo por una mala decisión del equipo y consiguió recuperarse hasta terminar tercero.