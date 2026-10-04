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4 de octubre de 2026 - 08:43
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Franco Colapinto terminó 13º en el Gran Premio de Bahréin en Malasia de Fórmula 1

Este domingo Franco Colapinto partió 20º en Sepang, donde corrió por primera vez. Hubo más de una hora y media de postergación en la competencia que se realizaba en Malasia.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Franco Colapinto

Franco Colapinto avanzó ocho posiciones y terminó 13º en el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1, en una carrera marcada por la lluvia y los ingresos del safety car. Max Verstappen se quedó con la victoria, mientras que Kimi Antonelli y Lewis Hamilton completaron el podio.

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Max Verstappen consiguió con Red Bull su primera victoria de la temporada 2026. El neerlandés, que había logrado la pole position, terminó imponiéndose en una jornada cuyo inicio se retrasó una hora y media por la lluvia y que tuvo tres ingresos del safety car.

Cómo fue la carrera de Fórmula 1 en Malasia

En el inicio, Kimi Antonelli tomó la punta, con George Russell detrás, mientras Verstappen comenzó a avanzar hasta recuperar el liderazgo.

Las condiciones de la pista mojada complicaron las primeras vueltas y llevaron a varios pilotos a cambiar sus neumáticos. Colapinto también sufrió en ese comienzo, aunque con el paso de las vueltas consiguió avanzar y llegó a colocarse 11º antes de ingresar a boxes.

La parada hizo que el argentino cayera hasta el 19º lugar, pero nuevamente comenzó a ganar posiciones. En el tramo final superó a varios rivales y el último ingreso del safety car le permitió quedar cerca de la zona de puntos.

Finalmente, Colapinto logró superar a Oliver Bearman y cerró su participación en el 13º puesto. Gasly también atravesó una carrera cambiante, realizó cuatro ingresos a boxes y terminó 16º.

Un final condicionado por el safety car

A cinco vueltas del cierre, Alex Albon (Williams) sufrió un despiste y debió abandonar, situación que provocó un nuevo ingreso del safety car y volvió a modificar el desarrollo de la competencia.

Antes de que la carrera pudiera relanzarse, el auto de George Russell quedó detenido y tampoco logró completar el Gran Premio. Ese resultado le permitió a Antonelli ampliar a 66 puntos su ventaja en el campeonato de pilotos.

Cuando volvió la bandera verde, Verstappen mantuvo el control y aseguró su primera victoria del año. Antonelli finalizó segundo, mientras que Hamilton completó el podio después de una remontada: había caído hasta el 17º lugar en el comienzo por una mala decisión del equipo y consiguió recuperarse hasta terminar tercero.

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