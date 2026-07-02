Mundial 2026: España goleó a Austria y avanzó a los octavos de final

España venció 3-0 a Austria por los 16avos de final del Mundial 2026 y aseguró su lugar en los octavos, donde enfrentará al vencedor del partido entre Portugal y Croacia, que se disputará este jueves a las 20.
El seleccionado español controló el encuentro y logró abrir el marcador durante el primer tiempo. En el complemento amplió la diferencia y terminó sentenciando la clasificación sobre el cierre.
Oyarzabal abrió el marcador
El primer gol llegó a los 36 minutos. Marc Cucurella avanzó por la banda y envió un gran pase para Mikel Oyarzabal, quien apareció en el área y definió para establecer el 1-0.
España a octavos del Mundial 2026.
El tanto le permitió a España irse al descanso en ventaja y afrontar la segunda parte con mayor tranquilidad.
España amplió la diferencia
A los 65 minutos, Pedro Porro convirtió el segundo gol de la Roja. El defensor conectó de cabeza un centro preciso de Álex Baena y dejó sin posibilidades al arquero austríaco.
Austria intentó reaccionar, pero no logró generar situaciones suficientes para descontar y volver a meterse en el partido.
Doblete y clasificación
Cuando se disputaban 88 minutos, Oyarzabal volvió a aparecer para marcar el 3-0 definitivo y completar su doblete.
Con esta victoria, España avanzó a los octavos de final y espera por el ganador del cruce entre Portugal y Croacia.
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