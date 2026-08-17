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17 de agosto de 2026 - 08:11
Superación.

De una lesión al Mundial: el jujeño de 15 años que encontró su lugar en el agua

Antonio Reinoso comenzó a nadar como parte de una rehabilitación y terminó convirtiéndose en bicampeón del NOA. Ahora clasificó nuevamente a un Mundial de Aguas Abiertas.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Antonio Reinoso, el nadador jujeño que clasificó a su segundo Mundial.

Antonio Reinoso, el nadador jujeño que clasificó a su segundo Mundial.

Una lesión que lo obligó a dejar los deportes que practicaba terminó cambiando por completo la vida deportiva de Antonio Reinoso, un jujeño de 15 años que encontró en la natación una forma de rehabilitarse y, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las jóvenes promesas de las aguas abiertas.

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El joven nadador visitó Todo Se Ve junto a su familia y a Valentina Fernández, su compañera, quien también viajará para representar al país en la competencia internacional.

Una lesión que lo llevó a descubrir la natación

Antes de meterse de lleno en el agua, Antonio practicaba diferentes disciplinas. Sin embargo, una lesión en una de sus piernas le impidió continuar con aquellos deportes que implicaban golpes o contacto físico.

Tuve una lesión en la pierna. Yo hacía varios deportes, hacía básquet, fútbol, de todo un poco, y la lesión me impidió hacer esos deportes porque podía hacerme más daño en la pierna”, recordó.

Fue entonces cuando recibió una recomendación médica que terminaría marcando su futuro. “El doctor lo mejor que me recomendó fue que vaya a natación en el Parque San Martín”, contó.

Después de un tiempo comenzó a entrenar en el Club Tiro, donde conoció a su profesor Gonzalo Paredes. Tras aproximadamente un año de trabajo, el entrenador detectó sus condiciones y decidió llevarlo por primera vez a competir en aguas abiertas.

Vio que tenía potencial y, creo que a los 11 años, me tiró al dique, al agua. Esa fue mi primera competencia. Salió relativamente bien en tiempo y le dijo a mi padre: ‘Che, este niño tiene potencial’”, relató Antonio.

Y aunque para muchos nadar en un dique puede generar temor, él recuerda aquella primera experiencia con naturalidad: “Yo nunca tuve un miedo profundo en el dique. Solamente dije: ‘Uy, qué frío’”.

De Jujuy a competir en el mundo

Aquella primera competencia fue el comienzo de un recorrido que rápidamente empezó a sumar logros. Antonio se convirtió en bicampeón del NOA, tuvo la posibilidad de competir el año pasado en Dubái y ahora consiguió una nueva clasificación internacional.

“Mis padres dijeron: ‘Bueno, al final de un día para otro, ahora campeón, bicampeón del NOA, el año pasado fui a Dubái y ahora clasificando de vuelta para ir a República Dominicana’”, expresó el joven nadador sobre el camino recorrido.

La nueva cita será en noviembre, cuando Antonio y Valen Fernández representen a Argentina en el Mundial de Aguas Abiertas.

Estamos contentos por lo logrado”, expresó Antonio, mientras que Valen resumió sus sensaciones antes del desafío internacional: “Muy emocionada, muy contenta, muy feliz, muy todo”.

Buscan ayuda para poder viajar al Mundial

Con la clasificación conseguida, el próximo desafío es reunir los recursos necesarios para concretar el viaje y poder estar presentes en República Dominicana.

Recién estamos de a poquito juntando. Están las ganas, obviamente, de viajar y competir, pero necesitamos ayuda”, explicó Antonio.

Quienes quieran colaborar con el joven deportista pueden hacerlo a través del alias AntonioalMundial, cuyo titular es Mario Reinoso.

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