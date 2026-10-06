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6 de octubre de 2026 - 18:20
Policiales.

Un jujeño abusó de su hija y fue condenado a 8 años de prisión

El condenado fue hallado responsable de un abuso sexual gravemente ultrajante cometido contra una niña de 9 años en San Salvador de Jujuy.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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La víctima era su hija y, al momento de los hechos, tenía 9 años.

La condena al jujeño

La sentencia fue dictada este 6 de octubre de 2026 por el Tribunal con función de Juicio integrado por las juezas Felicia Barrios, presidenta de trámite, María del Pilar Medina y el juez Alejandro Gloss. La secretaría estuvo a cargo de Mariana Córdoba Etchart.

Durante los alegatos finales, la Fiscalía modificó la calificación legal del hecho y, finalmente, el Tribunal condenó a F.E.G. a ocho años de prisión efectiva.

Los magistrados resolvieron además mantener la situación procesal actual del condenado bajo las mismas condiciones hasta que la sentencia quede firme. A partir de ese momento, deberá ser incorporado al régimen de progresividad de la pena.

Los hechos investigados

Condenado por abuso sexual (imagen ilustrativa)

Condenado por abuso sexual (imagen ilustrativa)

De acuerdo con la requisitoria fiscal, los hechos ocurrieron en San Salvador de Jujuy entre el 6 de marzo y el 27 de abril de 2020.

En ese período, la víctima tenía 9 años y se encontraba en el domicilio que alquilaba su padre. Según la acusación, el hombre aprovechó que la niña se encontraba bajo su cuidado para cometer el abuso.

Por tratarse de una víctima menor de edad, se mantienen bajo reserva todos los datos que puedan permitir su identificación.

Otras medidas dispuestas por el Tribunal

Una vez que la condena quede firme, el Tribunal ordenó obtener los perfiles genéticos de F.E.G. para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual.

Además, se dispuso comunicar el fallo a la víctima o a su representante legal, conforme a la normativa vigente sobre derechos y garantías de las víctimas de delitos.

La sentencia completa y sus fundamentos serán registrados dentro del plazo legal, de acuerdo con las modalidades previstas por el Código Procesal Penal.

En representación del Ministerio Público de la Acusación intervino el fiscal Gonzalo Puig, mientras que la defensa del condenado estuvo a cargo del abogado Sergio Santiago Barrera Ruiz.

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