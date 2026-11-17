Un joven jujeño clasificó a una competencia internacional de freestyle en Perú

El talento jujeño tendrá la oportunidad de llegar a una competencia internacional de freestyle en Perú. Joaquín, un joven de 22 años oriundo de Ledesma, conocido artísticamente como Lou, consiguió una plaza para participar del certamen que se realizará en Lima. Sin embargo, necesita reunir alrededor de 600 mil pesos para afrontar los gastos de traslado y poder concretar el viaje.

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En diálogo con Canal 4, el joven contó cómo comenzó su vínculo con el freestyle, su crecimiento dentro de las competencias y las dificultades económicas que enfrenta para representar a Jujuy en el exterior.

“Cuando tenés 15 años no proyectás viajar a otro país por algo que te gusta. Lo deseás, pero no sabés si va a pasar” “Cuando tenés 15 años no proyectás viajar a otro país por algo que te gusta. Lo deseás, pero no sabés si va a pasar”

Joaquín explicó que su acercamiento al freestyle comenzó cuando era niño , gracias a su primo Mateo, quien le mostró las primeras batallas a través de YouTube.

Criado en una familia vinculada con distintas expresiones artísticas, desde el folclore hasta la pintura y el teatro, encontró en la improvisación una manera propia de expresarse.

“En mi familia la mayoría hace algo relacionado con el arte. Siempre estuve vinculado a eso” “En mi familia la mayoría hace algo relacionado con el arte. Siempre estuve vinculado a eso”

Con el paso de los años comenzó a compartir rimas con sus compañeros de la escuela y, durante la secundaria, se acercó al ambiente de las batallas.

Después de la pandemia empezó a competir con mayor frecuencia y se integró a grupos de jóvenes que comparten su pasión por el rap, el grafiti y la cultura urbana.

Actualmente, forma parte de la escena jujeña del freestyle y logró abrirse camino hasta conseguir una oportunidad internacional.

Necesita juntar $600.000 para viajar a Perú

A pesar de haber conseguido su lugar en la competencia, el principal obstáculo que enfrenta Joaquín es económico.

El joven explicó que necesita aproximadamente 600 mil pesos para poder viajar a Lima y que cuenta con poco tiempo para reunir el dinero.

“Son 600 mil pesos para ir. No es tanto, pero es mucho si tengo en cuenta que no tenía previsto esa cantidad de dinero en una semana” “Son 600 mil pesos para ir. No es tanto, pero es mucho si tengo en cuenta que no tenía previsto esa cantidad de dinero en una semana”

Debido a la cercanía de la competencia, indicó que deberá trasladarse en avión, ya que viajar en colectivo no le permitiría llegar a tiempo.

Además, todavía debe resolver cuestiones relacionadas con la documentación y la organización del viaje.

Para reunir los fondos, está preparando una rifa y busca el acompañamiento de personas, comercios y emprendimientos que quieran colaborar.

Cómo ayudar al joven jujeño a cumplir su sueño

Joaquín manifestó que está dispuesto a recibir distintas formas de colaboración, incluso mediante acuerdos con emprendimientos que quieran promocionar sus productos o servicios a través de sus redes sociales.

Quienes deseen ayudarlo pueden comunicarse con él mediante su cuenta de Instagram, @loupuee, donde también comparte contenido relacionado con su actividad artística.

“Estoy súper agradecido con todos. Nunca tuve en cuenta la magnitud de gente que conocí en San Salvador, en la provincia y en el país gracias a esto” “Estoy súper agradecido con todos. Nunca tuve en cuenta la magnitud de gente que conocí en San Salvador, en la provincia y en el país gracias a esto”

El joven también adelantó que está organizando una rifa para recaudar dinero y acercarse al monto necesario para concretar su viaje.

El sueño de representar a Jujuy en una competencia internacional

Durante la entrevista, Joaquín contó que entre los participantes de la competencia en Perú habrá exponentes reconocidos de la escena internacional, como el venezolano Black Code, que desarrolla su actividad artística en el país vecino.

Lejos de sentirse intimidado por la experiencia, aseguró que confía en sus capacidades y que espera aprovechar esta oportunidad para seguir creciendo.

El joven, oriundo de Ledesma, también recordó que durante sus primeros años en San Salvador de Jujuy, donde se instaló para estudiar y competir, no estaba interesado en tener una gran exposición pública.

Sin embargo, la posibilidad de participar en un evento internacional cambió su perspectiva y lo llevó a buscar apoyo para concretar el viaje.

“Ojalá pueda viajar y, si viajo, me vaya muy bien. Siento que tengo que ir bien” “Ojalá pueda viajar y, si viajo, me vaya muy bien. Siento que tengo que ir bien”

Mientras continúa reuniendo el dinero necesario, Joaquín mantiene la ilusión de representar a Jujuy en Lima y demostrar el nivel que alcanzó el freestyle de la provincia.