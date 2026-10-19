Descubrieron una flor celeste y blanca en Perú y la bautizaron "Salvia Messi"

Una flor silvestre de pétalos celestes y blancos fue identificada en la cordillera de los Andes, en Perú, y recibió el nombre científico de Salvia messii, en homenaje a Lionel Messi. El hallazgo fue documentado por un equipo internacional de investigadores y publicado en la revista especializada Phytotaxa. La planta crece en ambientes montañosos y se destaca por sus características botánicas y sus colores, que recuerdan a la bandera argentina.

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La Salvia messii pertenece a la familia de las lamiáceas, que incluye numerosas plantas aromáticas, y al género de las salvias. Según la descripción difundida sobre el descubrimiento, es un arbusto que puede alcanzar hasta un metro y medio de altura.

Sus flores presentan tonos celestes y blancos, una combinación que evoca los colores de la bandera argentina y de la camiseta de la Selección nacional. Esta característica, junto con la popularidad internacional del futbolista, acompaña el homenaje elegido para identificar a la especie.

La identificación de una nueva planta requiere analizar sus características físicas y compararlas con las de otras especies conocidas. De esta manera, los investigadores pueden establecer sus particularidades y determinar su clasificación dentro del mundo vegetal.

Dónde crece y por qué está en peligro de extinción

La Salvia messii es endémica de los Andes peruanos y crece en laderas rocosas ubicadas entre los 2.000 y los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Los investigadores registraron su presencia en seis localidades de los departamentos de Lima e Ica. Phytotaxa+1

Su distribución limitada representa uno de los principales desafíos para su conservación. Entre las amenazas identificadas figuran los incendios recurrentes, la construcción de caminos y las sequías prolongadas, factores que pueden alterar los ambientes donde se desarrolla.

Por estas condiciones, los autores del estudio evaluaron preliminarmente a la especie en la categoría En Peligro (EN). También destacaron la importancia de proteger los matorrales de montaña, ecosistemas que albergan especies vegetales con una distribución geográfica reducida. Phytotaxa+1

Qué significa el nombre Salvia messii

El nombre científico combina dos elementos: Salvia, que identifica el género botánico, y messii, el término elegido para homenajear a Lionel Messi.

La investigación estuvo a cargo de Paúl Gonzáles, del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Rolando Uría, investigador argentino, y Jean Capcha-Ramos, vinculado a la organización peruana Huarango Nature.

La descripción formal de la especie se publicó en octubre de 2026 en la revista científica Phytotaxa. El trabajo aporta información sobre la diversidad vegetal de los Andes peruanos y sobre la necesidad de estudiar y conservar sus ambientes naturales