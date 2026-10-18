Lionel Messi brilló con un doblete y el Inter Miami consiguió otro triunfo en la MLS

Lionel Messi volvió a demostrar toda su jerarquía en el fútbol estadounidense . En una nueva presentación del Inter Miami por la Major League Soccer (MLS), el rosarino convirtió por duplicado, aportó una asistencia y fue determinante para que su equipo sumara tres puntos como visitante. Además, alcanzó una marca histórica en la competencia.

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El Inter Miami se impuso por 3-1 ante Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium y tuvo nuevamente a Lionel Messi como protagonista . El encuentro, disputado el sábado por la MLS, se resolvió con una destacada actuación del capitán argentino, que apareció en los momentos clave para encaminar la victoria.

Durante la primera mitad, ambos equipos tuvieron dificultades para encontrar espacios y abrir el marcador. Sin embargo, cuando se acercaba el descanso, el conjunto visitante logró romper la igualdad con una jugada colectiva en la que participaron Messi y Luis Suárez , antes de que Germán Berterame definiera para establecer el 1-0.

El tanto le permitió al equipo dirigido por Cristian “Kily” González irse al entretiempo con ventaja y afrontar el complemento con mayor tranquilidad.

Dos goles de Messi en cuatro minutos

La segunda parte tuvo como gran protagonista al número 10. Messi encontró espacios en la defensa rival y aprovechó su capacidad para desequilibrar en el mano a mano para ampliar la diferencia.

El primer gol del rosarino llegó a los 56 minutos. Después de combinar con Berterame, condujo la pelota hasta quedar en posición de remate y definió con su zurda para vencer al arquero Lucas Hoyos.

Apenas cuatro minutos después, volvió a festejar. En esta oportunidad, una acción ofensiva que también tuvo la intervención de Berterame y Suárez terminó con Messi frente al arco. El capitán argentino superó la marca defensiva y resolvió con precisión para poner el 3-0.

Con ese doblete, el futbolista argentino dejó prácticamente encaminado el triunfo de las Garzas, que consiguieron controlar el desarrollo del encuentro frente a un Atlanta United que buscaba reaccionar.

En el tramo final, Fafá Picault convirtió un penal para el conjunto local y estableció el descuento. Sin embargo, el resultado no volvió a modificarse y el Inter Miami se quedó con una victoria por 3-1.

Un nuevo récord para Lionel Messi en la MLS

La actuación del argentino también dejó una marca importante en las estadísticas del fútbol estadounidense. Con su participación en el primer gol, Messi llegó a 15 asistencias en la temporada y se convirtió en el primer jugador de la historia de la MLS en alcanzar