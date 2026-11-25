Lionel Messi construyó una trayectoria histórica en el Balón de Oro , distinción que conquistó en ocho oportunidades y que lo convirtió en el futbolista más laureado de su historia. Sin embargo, su vínculo con el galardón también incluyó su participación como jurado , ya que tuvo la posibilidad de votar a sus colegas.

En ese sentido, France Football publicó el detalle de sus 11 intervenciones y reveló qué jugadores recibieron sus preferencias, entre los que figuran cuatro argentinos .

El futbolista nacido en Rosario formó parte de las votaciones por el galardón más importante durante el período comprendido entre 2011 y 2015 , etapa en la que los encargados de elegir eran los capitanes de los seleccionados nacionales.

A partir de 2021 , también empezó a participar en la elección del Trofeo Kopa , distinción que premia a las principales promesas del fútbol internacional.

El análisis de sus elecciones reveló un dato llamativo: en las cinco ocasiones en las que participó de la votación del Balón de Oro, Messi se inclinó por jugadores que habían sido sus compañeros en el Barcelona o en el seleccionado argentino. Entre ellos, Andrés Iniesta fue quien más veces apareció en sus ternas, ya que integró cada uno de los podios que confeccionó el rosarino.

Los cuatro argentinos que recibieron votos de Messi

Entre los futbolistas argentinos que recibieron los votos de Messi figuran Sergio Agüero, Ángel Di María, Javier Mascherano y Alejandro Garnacho. El exdelantero del Manchester City fue incluido en sus preferencias en dos oportunidades, mientras que el Fideo y el exdefensor coincidieron en la terna que armó en 2014. En tanto, Garnacho contó con el apoyo del capitán de la Selección en la elección correspondiente al Trofeo Kopa.

Entre sus elecciones más destacadas se encuentra la que realizó en 2014, meses después de la Copa del Mundo disputada en Brasil. En esa oportunidad, el capitán argentino ordenó sus preferencias con Ángel Di María en la primera posición, seguido por Iniesta y Mascherano.

El mecanismo de puntuación vigente por entonces asignaba cinco unidades al jugador ubicado en el primer lugar, tres al segundo y una al tercero.

Todos los votos de Messi para el Balón de Oro

2011: Xavi Hernández (1.º), Andrés Iniesta (2.º) y Sergio Agüero (3.º).

Xavi Hernández (1.º), Andrés Iniesta (2.º) y Sergio Agüero (3.º). 2012: Andrés Iniesta (1.º), Xavi Hernández (2.º) y Sergio Agüero (3.º).

Andrés Iniesta (1.º), Xavi Hernández (2.º) y Sergio Agüero (3.º). 2013: Andrés Iniesta (1.º), Xavi Hernández (2.º) y Neymar (3.º).

Andrés Iniesta (1.º), Xavi Hernández (2.º) y Neymar (3.º). 2014: Ángel Di María (1.º), Andrés Iniesta (2.º) y Javier Mascherano (3.º).

Ángel Di María (1.º), Andrés Iniesta (2.º) y Javier Mascherano (3.º). 2015: Luis Suárez (1.º), Neymar (2.º) y Andrés Iniesta (3.º).

El voto de Messi que fue clave en la definición del Trofeo Kopa

A partir de 2021, el referente de la Selección argentina sumó otra participación como votante, esta vez en la entrega del Trofeo Kopa. A lo largo de las seis ediciones en las que intervino, dejó en evidencia su inclinación por jóvenes talentos que pasaron o forman parte del Barcelona, entre ellos Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Pau Cubarsí.

La definición de 2026 dejó una de las particularidades más destacadas de sus elecciones. En aquella oportunidad, Lamine Yamal superó a Pau Cubarsí por apenas dos unidades, con un resultado de 96 contra 94 puntos. Messi contribuyó a ese desenlace al colocar al atacante en lo más alto de su votación y al defensor en el segundo escalón, una distribución que tuvo incidencia en el estrecho margen que separó a ambos.

Todos los votos de Messi para el Trofeo Kopa