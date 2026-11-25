Jujuy Básquet volvió a demostrar una buena seguidilla en La Liga Argentina con una victoria por 97-79 frente a Barrio Jardín, en el Estadio Federación. El equipo dirigido por Guillermo Tasso consiguió su tercer triunfo consecutivo, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha de la Conferencia Norte.
El conjunto jujeño mostró una de sus mejores producciones de la temporada, especialmente durante el último cuarto, cuando logró ampliar la diferencia y asegurar el resultado. El partido fue dirigido por Nicolás D'Anna y Fabio Alaniz.
Jujuy Básquet marcó diferencias desde el comienzo
El encuentro arrancó con intensidad, defensas exigentes y un desarrollo equilibrado. Sin embargo, Jujuy Básquet encontró respuestas desde el perímetro, principalmente a través de Ramiro Stehli, y consiguió cerrar el primer parcial arriba por 22-17.
En el segundo cuarto, Tiago Nistal aportó dos triples que permitieron al equipo local estirar la ventaja. Ante esa situación, Mario Vildoza, entrenador de Barrio Jardín, solicitó un tiempo muerto para reorganizar a sus jugadores.
La visita logró mejorar su ataque y achicar diferencias con una reacción de 13-4, mientras que Guillermo Tasso también debió detener el juego después de tres ofensivas fallidas de su equipo. Finalmente, Jujuy Básquet se fue al descanso largo con una ventaja de 44-36.
Barrio Jardín reaccionó, pero el Lobo se hizo fuerte en el cierre
Después del entretiempo, el equipo jujeño mantuvo su efectividad ofensiva y consiguió sostener la diferencia con un pasaje favorable de 19-14.
No obstante, algunas desconcentraciones permitieron la recuperación del conjunto tucumano, que encontró respuestas en Avery Martínez, máximo anotador del partido con 19 puntos, y en Oliver Amajoyi, quien aportó presencia bajo los tableros.
Barrio Jardín ganó el tercer parcial por 26-24 y consiguió llegar al último descanso con una desventaja de apenas seis puntos: 68-62.
En el cuarto definitivo, Jujuy Básquet recuperó el control del encuentro con una destacada actuación de Stehli, autor de tres triples consecutivos. A partir de una defensa firme, el local consiguió un parcial de 14-2 y se escapó 82-64 cuando restaban cuatro minutos.
El equipo de Tasso mantuvo la intensidad y aprovechó las dificultades ofensivas de su rival para conservar una diferencia de 18 puntos. La ventaja también permitió que los juveniles Santiago Morales y Alfredo Ángel tuvieran su debut, antes de sellar la victoria por 97-79.
Síntesis de Jujuy Básquet vs. Barrio Jardín
Jujuy Básquet (97)
Quinteto inicial:
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Stehli: 16 puntos (4 triples).
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Tambucci: 12 puntos (3 triples).
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Conti: 5 puntos (1 triple).
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Beigier: 18 puntos (1 triple).
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López.
Ingresaron:
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Di Muccio: 10 puntos (2 triples).
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Ángel: 2 puntos.
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Ballarena: 4 puntos.
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Nistal: 6 puntos (2 triples).
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Kusnier: 6 puntos (2 triples).
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Morales.
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Caicedo: 18 puntos.
Director técnico: Guillermo Tasso.
Barrio Jardín (79)
Quinteto inicial:
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Aragón: 11 puntos (1 triple).
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Rodríguez: 6 puntos.
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Amajoyi: 16 puntos (1 triple).
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Martínez: 19 puntos (1 triple).
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Ferraria: 5 puntos.
Ingresaron:
Director técnico: Mario Vildoza.
Parciales: 22-17, 20-19, 24-26 y 29-17.
Progresivo: 22-17, 44-36, 68-62 y 97-79.
Árbitros: Nicolás D'Anna y Fabio Alaniz.
Comisionado técnico: Román Guantay.
Estadio: Federación.
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