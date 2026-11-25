Jujuy Básquet volvió a demostrar una buena seguidilla en La Liga Argentina con una victoria por 97-79 frente a Barrio Jardín, en el Estadio Federación. El equipo dirigido por Guillermo Tasso consiguió su tercer triunfo consecutivo, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha de la Conferencia Norte.

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El conjunto jujeño mostró una de sus mejores producciones de la temporada, especialmente durante el último cuarto, cuando logró ampliar la diferencia y asegurar el resultado. El partido fue dirigido por Nicolás D'Anna y Fabio Alaniz.

El encuentro arrancó con intensidad, defensas exigentes y un desarrollo equilibrado. Sin embargo, Jujuy Básquet encontró respuestas desde el perímetro, principalmente a través de Ramiro Stehli, y consiguió cerrar el primer parcial arriba por 22-17.

En el segundo cuarto, Tiago Nistal aportó dos triples que permitieron al equipo local estirar la ventaja. Ante esa situación, Mario Vildoza, entrenador de Barrio Jardín, solicitó un tiempo muerto para reorganizar a sus jugadores.

La visita logró mejorar su ataque y achicar diferencias con una reacción de 13-4, mientras que Guillermo Tasso también debió detener el juego después de tres ofensivas fallidas de su equipo. Finalmente, Jujuy Básquet se fue al descanso largo con una ventaja de 44-36.

Barrio Jardín reaccionó, pero el Lobo se hizo fuerte en el cierre

Después del entretiempo, el equipo jujeño mantuvo su efectividad ofensiva y consiguió sostener la diferencia con un pasaje favorable de 19-14.

No obstante, algunas desconcentraciones permitieron la recuperación del conjunto tucumano, que encontró respuestas en Avery Martínez, máximo anotador del partido con 19 puntos, y en Oliver Amajoyi, quien aportó presencia bajo los tableros.

Barrio Jardín ganó el tercer parcial por 26-24 y consiguió llegar al último descanso con una desventaja de apenas seis puntos: 68-62.

Foto: Jujuy Básquet

En el cuarto definitivo, Jujuy Básquet recuperó el control del encuentro con una destacada actuación de Stehli, autor de tres triples consecutivos. A partir de una defensa firme, el local consiguió un parcial de 14-2 y se escapó 82-64 cuando restaban cuatro minutos.

El equipo de Tasso mantuvo la intensidad y aprovechó las dificultades ofensivas de su rival para conservar una diferencia de 18 puntos. La ventaja también permitió que los juveniles Santiago Morales y Alfredo Ángel tuvieran su debut, antes de sellar la victoria por 97-79.

Síntesis de Jujuy Básquet vs. Barrio Jardín

Jujuy Básquet (97)

Quinteto inicial:

Stehli: 16 puntos (4 triples).

Tambucci: 12 puntos (3 triples).

Conti: 5 puntos (1 triple).

Beigier: 18 puntos (1 triple).

López.

Ingresaron:

Di Muccio: 10 puntos (2 triples).

Ángel: 2 puntos.

Ballarena: 4 puntos.

Nistal: 6 puntos (2 triples).

Kusnier: 6 puntos (2 triples).

Morales.

Caicedo: 18 puntos.

Director técnico: Guillermo Tasso.

Foto: Jujuy Básquet

Barrio Jardín (79)

Quinteto inicial:

Aragón: 11 puntos (1 triple).

Rodríguez: 6 puntos.

Amajoyi: 16 puntos (1 triple).

Martínez: 19 puntos (1 triple).

Ferraria: 5 puntos.

Ingresaron:

Ayala: 5 puntos (1 triple).

Cárdenas: 17 puntos (4 triples).

Ciarrocca.

Velázquez.

Director técnico: Mario Vildoza.

Parciales: 22-17, 20-19, 24-26 y 29-17.

Progresivo: 22-17, 44-36, 68-62 y 97-79.

Árbitros: Nicolás D'Anna y Fabio Alaniz.

Comisionado técnico: Román Guantay.

Estadio: Federación.