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16 de noviembre de 2026 - 07:26
Deportes.

Jujuy Básquet venció 100 a 96 a Bochas Sport Club y volvió a festejar en el estadio Federación

Con Bruno Conti como goleador y un cierre ajustado, Jujuy Básquet superó a Bochas y volvió a celebrar ante su público.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Jujuy Básquet sumó una trabajada victoria ante Bochas

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El encuentro, correspondiente a la sexta fecha de la Conferencia Norte, tuvo un desarrollo cambiante. Los Cóndores comenzaron con una amplia ventaja, pero la visita logró recuperarse y llevó la definición hasta los últimos minutos.

Jujuy Básquet llegó a los 100 puntos en un partido ajustado

El equipo jujeño tuvo un gran comienzo, con efectividad desde la línea de tres puntos, y cerró el primer cuarto arriba por 34 a 21. Sin embargo, Bochas reaccionó en el segundo período y redujo la diferencia. Al descanso, los locales ganaban 57 a 51.

La visita mantuvo su crecimiento durante el tercer cuarto y consiguió igualar el marcador en 78 puntos, dejando todo abierto para el desenlace.

En los últimos diez minutos apareció Bruno Conti, quien convirtió un triple decisivo y dos bandejas consecutivas para darle aire al conjunto jujeño. Finalmente, los Cóndores se quedaron con la victoria por 100 a 96.

Los parciales fueron:

  • Primer cuarto: Jujuy Básquet 34 - Bochas 21.

  • Segundo cuarto: 23 - 30.

  • Tercer cuarto: 21 - 27.

  • Último cuarto: 22 - 18.

  • Resultado final: Jujuy Básquet 100 - Bochas 96.

Con una actuación de 100 puntos, Jujuy Básquet logró su segundo triunfo consecutivo

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Los goleadores y cuándo vuelve a jugar Jujuy Básquet

Bruno Conti fue el máximo anotador de Jujuy Básquet con 20 puntos, mientras que Ramiro Stehli aportó 17 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, una actuación que lo convirtió en una de las figuras del encuentro.

Por el lado de Bochas, Guillermo Aliende fue el goleador del partido con 32 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias.

Con esta victoria, Jujuy Básquet alcanzó un registro de dos triunfos y cuatro derrotas, después de un comienzo de temporada complicado.

El próximo compromiso de los Cóndores será el martes 24 de noviembre, cuando reciban a Barrio Jardín de Tucumán en el estadio Federación, con el objetivo de extender su buena racha como locales.

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