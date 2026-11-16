Jujuy Básquet venció 100 a 96 a Bochas Sport Club y volvió a festejar en el estadio Federación

Con una actuación de 100 puntos, Jujuy Básquet logró su segundo triunfo consecutivo

Jujuy Básquet consiguió una importante victoria durante la noche del domingo 15 de noviembre al superar por 100 a 96 a Bochas Sport Club de Córdoba , en el estadio Federación. El equipo dirigido por Guillermo Tasso sumó su segundo triunfo consecutivo en la Liga Argentina 2026/27, luego de haber derrotado anteriormente a Villa San Martín.

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El encuentro, correspondiente a la sexta fecha de la Conferencia Norte, tuvo un desarrollo cambiante. Los Cóndores comenzaron con una amplia ventaja, pero la visita logró recuperarse y llevó la definición hasta los últimos minutos.

El equipo jujeño tuvo un gran comienzo, con efectividad desde la línea de tres puntos, y cerró el primer cuarto arriba por 34 a 21. Sin embargo, Bochas reaccionó en el segundo período y redujo la diferencia. Al descanso, los locales ganaban 57 a 51.

La visita mantuvo su crecimiento durante el tercer cuarto y consiguió igualar el marcador en 78 puntos, dejando todo abierto para el desenlace.

En los últimos diez minutos apareció Bruno Conti, quien convirtió un triple decisivo y dos bandejas consecutivas para darle aire al conjunto jujeño. Finalmente, los Cóndores se quedaron con la victoria por 100 a 96.

Los parciales fueron:

Primer cuarto: Jujuy Básquet 34 - Bochas 21.

Segundo cuarto: 23 - 30.

Tercer cuarto: 21 - 27.

Último cuarto: 22 - 18.

Resultado final: Jujuy Básquet 100 - Bochas 96.

Con una actuación de 100 puntos, Jujuy Básquet logró su segundo triunfo consecutivo

Los goleadores y cuándo vuelve a jugar Jujuy Básquet

Bruno Conti fue el máximo anotador de Jujuy Básquet con 20 puntos, mientras que Ramiro Stehli aportó 17 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, una actuación que lo convirtió en una de las figuras del encuentro.

Por el lado de Bochas, Guillermo Aliende fue el goleador del partido con 32 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias.

Con esta victoria, Jujuy Básquet alcanzó un registro de dos triunfos y cuatro derrotas, después de un comienzo de temporada complicado.

El próximo compromiso de los Cóndores será el martes 24 de noviembre, cuando reciban a Barrio Jardín de Tucumán en el estadio Federación, con el objetivo de extender su buena racha como locales.