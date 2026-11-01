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1 de noviembre de 2026 - 13:20
Deportes.

Jujuy Básquet cayó ante El Ceibo por 85 a 81 en un final ajustado

Jujuy Básquet perdió 85 a 81 frente a El Ceibo en Córdoba. Los Cóndores buscarán su primer triunfo este lunes ante Sportivo Suardi.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El equipo dirigido por Guillermo Tasso mostró una mejoría respecto a sus presentaciones anteriores y llegó a estar arriba en el marcador, pero no logró sostener la ventaja en los minutos finales. Con este resultado, acumula tres derrotas consecutivas en el inicio de la competencia.

Jujuy Básquet reaccionó y estuvo cerca de la victoria

El comienzo fue favorable para El Ceibo, que aprovechó su efectividad ofensiva para sacar una diferencia de 13 puntos. El conjunto cordobés terminó imponiéndose en el primer cuarto por 24 a 16.

Sin embargo, Jujuy Básquet reaccionó en el segundo período con una defensa más intensa y mejores decisiones en ataque. Los jujeños ganaron ese parcial por 24 a 14 y se fueron al descanso con una ventaja de 40 a 38.

En el complemento, el encuentro mantuvo la paridad y ambos equipos intercambiaron el liderazgo. El Ceibo recuperó la ventaja en el tercer cuarto y llegó a los últimos diez minutos arriba por apenas un punto: 66 a 65.

El desenlace fue muy ajustado. A falta de un minuto y medio, el marcador estaba igualado en 81, pero el conjunto local aprovechó sus oportunidades y terminó quedándose con la victoria por 85 a 81.

Luciano Tambucci fue el máximo anotador del partido con 24 puntos para Jujuy Básquet, mientras que Mateo Beigier aportó 15. En El Ceibo se destacaron Julián Eydallin, con 21 unidades, y Gabriel Rojas, con 20.

Cuándo vuelve a jugar Jujuy Básquet

Los Cóndores tendrán rápidamente una nueva oportunidad para recuperarse. Este lunes 2 de noviembre visitarán a Sportivo Suardi, en la provincia de Santa Fe, por una nueva jornada de la Conferencia Norte.

El equipo de Guillermo Tasso buscará cortar una racha de tres derrotas que comenzó frente a Hindú de Córdoba, continuó ante San Isidro y se extendió con la caída frente a El Ceibo.

A pesar del resultado, el encuentro dejó una mejor respuesta colectiva y un desarrollo mucho más parejo. Ahora, Jujuy Básquet intentará trasladar esa recuperación a su próximo compromiso y conseguir su primer triunfo de la temporada.

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