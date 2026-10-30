Segunda derrota para Jujuy Básquet: San Isidro superó a los jujeños por 113 a 84

Foto: Prensa San Isidro (SF)

Jujuy Básquet sufrió su segunda derrota en La Liga Argentina tras caer por 113 a 84 ante San Isidro. El conjunto jujeño tuvo un buen comienzo y logró quedarse con el primer cuarto, pero no pudo sostener el rendimiento durante el resto del encuentro y terminó superado por el equipo dirigido por Sebastián Porta.

Los primeros diez minutos fueron favorables para Jujuy Básquet, que consiguió imponerse por 30 a 24. Sin embargo, el desarrollo del partido cambió en el segundo período, cuando el conjunto local tomó el control del marcador.

Jujuy Básquet comenzó ganando, pero San Isidro dio vuelta el partido Después de un primer cuarto favorable a los jujeños, San Isidro reaccionó con un parcial de 36 a 20 durante el segundo período. Esa diferencia le permitió revertir el resultado y llegar al descanso largo con una ventaja de 60 a 50.

Foto: Prensa San Isidro (SF) En la segunda mitad, Jujuy Básquet no consiguió achicar la distancia y el conjunto cordobés continuó ampliando la diferencia hasta llegar a estar 21 puntos arriba.

La ventaja conseguida le permitió al entrenador Sebastián Porta incluir a cuatro jugadores juveniles cuando transcurría la mitad del último cuarto. Finalmente, San Isidro se impuso por 113 a 84 y dejó a Jujuy Básquet con su segunda derrota en la competencia. Foto: Prensa San Isidro (SF) Los máximos anotadores del partido En San Isidro, Tiago Tomatis fue el máximo anotador con 17 puntos, seguido por Tomás Botta, que convirtió 15. Por su parte, Nahuel Buchaillot, Ramiro Ledesma y Manuel Lambrisca aportaron 14 puntos cada uno, mientras que Hooper sumó 10. En total, siete jugadores del conjunto local terminaron el encuentro con anotaciones de dos dígitos.

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