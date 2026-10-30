Un nadador jujeño necesita ayuda para competir en Río Negro en la Liga Paralímpica

Carlos Ibáñez, un joven nadador jujeño de 18 años, busca padrinos y patrocinadores para poder viajar a Río Negro y participar en la última competencia del año de la Liga Paralímpica de Natación, prevista para fines de noviembre. Su mamá, Jésica Ibáñez, inició una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios y permitir que su hijo continúe su trayectoria deportiva.
Carlos tiene parálisis cerebral con hemiplejía infantil y compite en la categoría intelectual. Desde hace varios años representa a la Fundación Los Pingüinos, con la que participó en distintas competencias de natación. Actualmente también asiste a la Fundación Ideas.
En diálogo con TodoJujuy.com, su mamá explicó que la iniciativa surgió ante la dificultad de afrontar los costos de traslado y alojamiento que demanda la competencia.
El jujeño necesita ayuda para competir en la Liga Paralímpica de Natación.
Una campaña para que Carlos pueda viajar a Río Negro
“La campaña la largué yo como mamá de Carlos Ibáñez, porque él viene compitiendo con la Fundación Los Pingüinos ya hace años. Tiene ya bastantes competencias y, bueno, está ahora en lo que es la Liga Paralímpica”, contó Jésica.
La próxima instancia se realizará en Río Negro y reunirá a nadadores que participan en esta competencia. Según explicó, las familias deben afrontar los gastos de cada viaje, una situación que se vuelve cada vez más difícil de sostener.
“Cada papá tiene que hacerse cargo de lo que es viático, alojamiento y todo eso, allá en Río Negro, y es un viaje largo. Bueno, en estos momentos a mí ya se me está haciendo imposible sostener los viajes de él”, expresó.
La madre remarcó que Carlos quiere seguir compitiendo y representando a la institución que lo acompaña desde hace años. “Como todo niño, él quiere viajar, poder seguir representando a la Fundación Pingüinos y poder participar y traerse premios, porque de acá también sacan los puntajes para lo que son los otros torneos”, señaló.
El jujeño necesita ayuda para competir en la Liga Paralímpica de Natación.
El objetivo de Carlos: seguir sumando marcas y competir en nuevos torneos
Además de su participación en la Liga Paralímpica, Carlos trabaja para conseguir marcas oficiales que le permitan acceder a otras competencias.
Su mamá explicó que el joven también participa en instancias deportivas con el objetivo de alcanzar los registros necesarios para un futuro torneo en Lima, Perú, según la información que recibió de sus profesores.
“Él también ya viene compitiendo en el Cenard para conseguir marcas oficiales para poder entrar a un torneo que se hace en Lima, Perú, es más o menos lo que me explicaron los profes. Entonces, bueno, por eso es la importancia de que él pueda viajar”, relató.
La participación en Río Negro representa una oportunidad para que Carlos continúe sumando experiencia y mantenga su actividad competitiva.
Las dificultades para afrontar los gastos deportivos
Jésica explicó que Carlos no se encuentra escolarizado actualmente, una circunstancia que, según indicó, le dificulta acceder a determinadas becas de apoyo deportivo.
“Carlos en estos momentos tiene 18 años y él asiste a la Fundación Ideas. Como él no está escolarizado ni nada de eso, tampoco puede recibir becas deportivas”, manifestó.
Los chicos de la fundación.
Por ese motivo decidió organizar la campaña para conseguir padrinos o patrocinadores que colaboren con los gastos. La iniciativa también busca acompañar a otros nadadores de la Fundación Los Pingüinos que necesitan recursos para viajar.
“Por eso surgió el hacer la campaña para poder solventar esos gastos y también ayudar a la Fundación Los Pingüinos para lo que concierne al viaje con otros chicos”, explicó.
Cómo ayudar a Carlos Ibáñez
La familia busca personas, comercios o empresas que quieran colaborar como padrinos o patrocinadores para hacer posible el viaje a Río Negro, previsto para fines de noviembre.
Quienes deseen aportar o recibir información sobre la campaña pueden comunicarse directamente al 3884766370.
La convocatoria busca cubrir los gastos de traslado, alojamiento y otros costos relacionados con la participación de Carlos en la última competencia de la Liga Paralímpica de Natación.
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