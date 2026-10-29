El Gobierno oficializó el bono de noviembre para jubilados y pensionados.

A través del Decreto 1296/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó el pago de un bono previsional de hasta $70.000 , que se liquidará durante noviembre a jubilados, pensionados y beneficiarios de diferentes prestaciones sociales que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ).

Según lo establecido en la normativa, recibirán el refuerzo íntegro los beneficiarios cuyos ingresos, al sumar los montos correspondientes a todas sus prestaciones previsionales vigentes, no superen el haber mínimo garantizado. Por lo tanto, para calcular cuánto les corresponde, no se evaluará cada beneficio de manera individual, sino que se tendrá en cuenta la suma de los ingresos previsionales que cobre cada titular .

La disposición, rubricada por el presidente de la Nación, Javier Milei , el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , establece que los beneficiarios cuyos ingresos excedan la jubilación mínima percibirán un adicional ajustado a sus haberes .

En estas situaciones, el monto del refuerzo se calculará según la diferencia necesaria para llegar al límite que surge de sumar $70.000 al haber mínimo previsional. En consecuencia, cuanto más cerca esté el ingreso total del titular de ese máximo, menor será la suma que cobrará en concepto de bono.

El artículo 5 de la disposición establece que “para percibir el presente bono extraordinario previsional los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mes en que se realice su liquidación”.

Por su parte, el artículo 7 especifica que el refuerzo no tendrá carácter remunerativo y que “no podrá sufrir descuentos y tampoco será computable para ningún otro concepto”.

La normativa, además, asignó a la Anses la responsabilidad de gestionar la medida, desde su implementación y adjudicación hasta la liquidación, el pago y las tareas de fiscalización. Asimismo, el organismo estará habilitado para reclamar la devolución de los importes que se hayan cobrado indebidamente.

Cuánto cobran los jubilados en noviembre de 2026

El cuadro que aparece a continuación detalla cuánto cobrarán los beneficiarios en noviembre, de acuerdo con cada categoría jubilatoria. También contempla la incorporación del bono previsional, cuyo importe dependerá de los haberes que perciba cada titular.

La actualización alcanza al haber mínimo previsional y a las prestaciones contributivas que paga la Anses, además de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC). Estas últimas incluyen las destinadas a personas por vejez o invalidez, a madres de siete hijos o más, así como otras pensiones no contributivas y las de carácter graciable.