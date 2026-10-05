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5 de octubre de 2026 - 16:54
Economía.

ANSES: quiénes cobran esta semana y cómo sigue el calendario de octubre

ANSES ya definió las fechas de pago para octubre. Las primeras acreditaciones comenzarán el jueves 8 y se extenderán durante todo el mes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ANSES: quiénes cobran esta semana y cómo sigue el calendario de octubre.&nbsp;

ANSES: quiénes cobran esta semana y cómo sigue el calendario de octubre. 

El calendario de pagos de octubre de ANSES comenzará esta semana con las primeras acreditaciones. Jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones cobrarán entre el jueves 8 y el viernes 9, de acuerdo con el beneficio que reciben y el último número de su DNI.

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El calendario de ANSES tendrá una particularidad durante los primeros días de octubre: no habrá pagos previstos entre el lunes 5 y el miércoles 7. Las primeras acreditaciones del mes se concentrarán en el jueves 8 y viernes 9, últimas dos jornadas hábiles de esta semana.

Los primeros pagos de ANSES se realizarán el jueves 8 de octubre y alcanzarán a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Además, comenzarán las acreditaciones correspondientes a la AUH, la Asignación Familiar por Hijo y las Pensiones No Contributivas.

Para el jueves 8 de octubre, el cronograma de ANSES contempla las siguientes acreditaciones:

  • Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, con DNI terminado en 0.
  • Titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo, con DNI terminado en 0.
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas, con DNI terminado en 0 y 1.
  • Inicio del período de pago de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

El viernes 9 de octubre, ANSES continuará con las acreditaciones correspondientes al calendario del mes. En esta jornada se incorporarán nuevas terminaciones de documento y comenzarán los pagos de la Asignación por Embarazo y las Asignaciones de Pago Único.

Para el viernes 9 de octubre, ANSES estableció las siguientes fechas de pago:

  • Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, con DNI terminado en 1.
  • Titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo, con DNI terminado en 1.
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas, con DNI terminados en 2 y 3.
  • Titulares de la Asignación por Embarazo, con DNI terminado en 0.
  • Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción: inicio del período de cobro

El dinero será depositado automáticamente en la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario, de acuerdo con el cronograma establecido por ANSES.

Los pagos de ANSES continuarán el martes 13 de octubre, luego del fin de semana. En esa jornada cobrarán los jubilados y pensionados con haberes mínimos y los beneficiarios de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 2.

Los pagos de ANSES continuarán de forma escalonada según el último número del DNI. Por su parte, los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo tendrán sus primeras acreditaciones desde el 23 de octubre.

Cómo consultar la fecha de cobro

Los beneficiarios también pueden verificar cuándo y dónde cobrarán a través de Mi ANSES. Para acceder a la información, deben ingresar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social y dirigirse al apartado “Cobros”.

Los fondos quedarán disponibles en la cuenta una vez realizada la acreditación. Por este motivo, los beneficiarios no están obligados a retirar el dinero en efectivo ese mismo día.

En este contexto, ANSES aconseja no brindar datos personales ni bancarios ante llamadas o mensajes sospechosos. El organismo no pide claves, contraseñas ni información confidencial por teléfono, correo electrónico o WhatsApp.

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