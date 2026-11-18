ANSES estableció un monto de $93.035 en noviembre de 2026. Se solicita desde los dos meses del nacimiento y exige cumplir requisitos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la asignación por nacimiento , una ayuda económica destinada a acompañar a las familias cuando llega un nuevo integrante. En noviembre de 2026, el beneficio alcanza los $93.035 y puede solicitarse desde que el bebé cumple dos meses hasta los dos años de edad.

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Se trata de un pago que se realiza una sola vez y que busca contribuir con los gastos que aparecen durante los primeros meses de vida de un hijo . Sin embargo, no todas las familias pueden acceder automáticamente: es necesario cumplir determinados requisitos y tener actualizados los datos personales ante el organismo.

El monto de $93.035 corresponde a la escala oficial vigente desde el 1 de noviembre de 2026, establecida mediante la Resolución ANSES 303/2026.

La asignación familiar por nacimiento está destinada a diferentes grupos de beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas por ANSES.

Entre ellos se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia, incluidos trabajadores eventuales y de temporada.

Personas que perciben prestaciones de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Personas que cobran la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), según las condiciones de la prestación.

El pago corresponde a uno de los progenitores y se otorga por única vez por nacimiento. Para acceder, los solicitantes deben tener registrados y actualizados sus datos personales, familiares y de contacto.

En los casos sujetos a los límites de ingresos, ANSES establece para noviembre un tope de $6.543.628 para el grupo familiar. También deben respetarse las condiciones individuales y las incompatibilidades previstas para cada prestación.

Un dato importante es que no se trata de una ayuda exclusiva para quienes tuvieron un bebé durante noviembre. También pueden solicitarla las familias cuyo hijo haya nacido anteriormente, siempre que todavía se encuentren dentro del plazo permitido.

Hasta cuándo se puede solicitar y cómo hacer el trámite

ANSES establece que la asignación por nacimiento puede solicitarse cuando hayan transcurrido dos meses desde el nacimiento del bebé y hasta que cumpla dos años.

Esto significa que las familias cuentan con un período determinado para realizar la gestión. Una vez transcurridos los dos años, el plazo ordinario de solicitud queda vencido.

Para iniciar el trámite es importante contar con la documentación correspondiente:

DNI de la madre o del padre que solicita el beneficio.

DNI del niño o niña.

Partida o certificado de nacimiento.

Datos personales y vínculos familiares actualizados en ANSES.

Si el nacimiento ya está registrado correctamente, la solicitud puede realizarse mediante la Atención Virtual de ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma se debe buscar la opción de pago único por Matrimonio, Nacimiento o Adopción. También se puede consultar a través de la línea telefónica 130 o realizar el trámite de manera presencial con turno previo, especialmente cuando es necesario acreditar documentación.

El trámite es gratuito y no requiere contratar gestores ni intermediarios.

Para consultar los requisitos y comenzar la gestión, las familias pueden ingresar a la página oficial de ANSES: www.anses.gob.ar.

La asignación por nacimiento representa una ayuda económica que puede resultar importante para afrontar algunos de los gastos de los primeros meses del bebé. Por eso, desde el organismo recomiendan mantener actualizados los datos familiares y realizar la solicitud dentro del plazo correspondiente, para no perder la posibilidad de acceder al beneficio.