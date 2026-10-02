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2 de octubre de 2026 - 13:59
Sociedad.

ANSES confirmó el bono de $70.000 para jubilados: quiénes lo cobran en octubre

El organismo previsional estableció los montos y criterios para acceder al refuerzo económico durante octubre de 2026. Todos los detalles.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Bono de ANSES para jubilados.

Bono de ANSES para jubilados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que las jubilaciones y pensiones tendrán una nueva actualización en octubre de 2026. El ajuste responde al esquema de movilidad actualmente vigente, que establece los incrementos a partir de la variación de la inflación registrada por el INDEC dos meses antes.

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El aumento será del 1,7% y se complementará con un bono extraordinario de $70.000, destinado a los beneficiarios que perciben el haber mínimo.

Cómo pagará ANSES el bono a jubilados y pensionados en octubre 2026

  • Evaluación conjunta de los beneficios: para poder recibir el refuerzo de $70.000, se consideran en conjunto todos los haberes que percibe una misma persona. El total de las prestaciones vigentes no puede superar el monto correspondiente a la jubilación mínima, por lo que quienes cobran dos beneficios mínimos no reciben el bono por partida doble.
  • Refuerzo según el monto percibido: las personas cuyos ingresos previsionales se encuentren por encima de $435.748,51 y por debajo de $505.748,51 accederán a un bono calculado de manera proporcional. El importe será equivalente a la suma necesaria para completar la diferencia hasta llegar a ese límite.
  • Beneficios con varios titulares: cuando una prestación sea compartida entre diferentes copartícipes, la normativa establece que el grupo será tomado como un solo titular. En esos casos, el monto correspondiente al refuerzo se distribuirá proporcionalmente entre todos los integrantes.
  • Condición extraordinaria del beneficio: el monto adicional otorgado quedará exento de cualquier descuento impositivo, tampoco será contemplado para calcular deducciones vinculadas con la obra social y no podrá trasladarse ni imputarse a otros beneficios o conceptos del sistema previsional.
  • Control y posibilidad de reintegro: ANSES mantendrá las atribuciones correspondientes para supervisar y fiscalizar el pago del beneficio. Asimismo, el organismo estará habilitado legalmente a exigir la restitución de aquellas sumas que hayan sido abonadas de manera indebida.

Los montos que recibirán jubilados, pensionados y PUAM

  • Jubilación mínima: pasa a $435.748,51 brutos mensuales, totalizando con los $70.000 completos un ingreso consolidado de $505.748,51.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): regulada en el 80% de la mínima, se fija en $348.598,81 brutos, alcanzando en ventanilla $418.598,81 brutos al sumar el plus.
  • PNC por Discapacidad y Vejez: equivalentes al 70% del haber básico, se ubican en $305.023,96, alcanzando los $375.023,96 brutos junto con la ayuda estatal.
  • PNC para Madres de 7 hijos: se equipara íntegramente al piso mínimo previsional, percibiendo un haber global de $505.748,51 brutos.
  • Haber máximo del SIPA: queda establecido en $2.932.174,85 brutos, segmento que queda totalmente excluido del pago del bono previsional.

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