ANSES confirmó el bono de $70.000 para jubilados: quiénes lo cobran en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que las jubilaciones y pensiones tendrán una nueva actualización en octubre de 2026. El ajuste responde al esquema de movilidad actualmente vigente, que establece los incrementos a partir de la variación de la inflación registrada por el INDEC dos meses antes.
El aumento será del 1,7% y se complementará con un bono extraordinario de $70.000, destinado a los beneficiarios que perciben el haber mínimo.
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