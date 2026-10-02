ANSES confirmó el bono de $70.000 para jubilados: quiénes lo cobran en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) informó que las jubilaciones y pensiones tendrán una nueva actualización en octubre de 2026 . El ajuste responde al esquema de movilidad actualmente vigente, que establece los incrementos a partir de la variación de la inflación registrada por el INDEC dos meses antes.

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El aumento será del 1,7% y se complementará con un bono extraordinario de $70.000 , destinado a los beneficiarios que perciben el haber mínimo.

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