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2 de octubre de 2026 - 10:25
Sociedad.

Incendio en la casa de Leandro Paredes: dónde ocurrió y cómo comenzó

El fuego se desató durante la madrugada en la vivienda del capitán de Boca, ubicada en un country de Canning. Los bomberos lograron controlarlo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Se incendió la casa de Leandro Paredes en Canning.

Se incendió la casa de Leandro Paredes en Canning.

Un incendio se produjo este jueves en la casa de Leandro Paredes, actual capitán de Boca Juniors. El episodio tuvo lugar en el country Saint Thomas-Este Oeste, ubicado en el partido de Esteban Echeverría, y de acuerdo con información publicada por Olé, el fuego provocó únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas heridas ni fallecidas.

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Las tareas para controlar el incendio estuvieron a cargo del Destacamento N°2 de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría. Según las primeras evaluaciones realizadas en el lugar, las llamas habrían comenzado en un entrepiso de la propiedad, donde se encontraba ubicada una caldera.

La intervención de los bomberos permitió contener el foco rápidamente y evitar que el fuego alcanzara otros sectores de la vivienda.

Cómo comenzó el incendio en la casa de Leandro Paredes en Saint Thomas

Según las primeras evaluaciones realizadas por los bomberos que participaron del operativo, el origen del incendio habría estado en un sector correspondiente a un entrepiso técnico, donde funcionaba una caldera destinada al sistema de calefacción central de la vivienda.

La advertencia realizada rápidamente por habitantes del country permitió activar el operativo de emergencia y la intervención del cuartel de la zona. De esta manera, los bomberos lograron controlar y apagar las llamas antes de que alcanzaran los dormitorios o se extendieran hacia la planta baja de la propiedad.

Aunque el capitán de Boca Juniors vive en la propiedad junto a su esposa, Camila Galante, y sus tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro, las autoridades del Destacamento Nº 2 de Esteban Echeverría no precisaron si alguno de los integrantes de la familia se encontraba en el domicilio cuando se desató el incendio.

Luego de que el episodio trascendiera públicamente, Leandro Paredes y Camila Galante no hicieron referencia al hecho a través de sus redes sociales. Sin embargo, en la última publicación compartida por el futbolista en sus historias de Instagram se los pudo observar a ambos durante una velada juntos.

La historia de amor de Leandro Paredes y Camila Galante

La historia de amor entre ambos comenzó cuando eran chicos y, con el paso de los años, formalizaron su relación al casarse en 2017. Luego de desarrollar parte de su carrera futbolística en Italia, Rusia y Francia, el jugador optó por regresar a la Argentina, una decisión que implicó el traslado de toda la familia a Canning.

En paralelo, Camila Galante mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde reúne 1,7 millones de seguidores en Instagram. Además, es emprendedora y está al frente de su propia firma de productos de belleza, Camila Galante Cosmética.

Más allá de la relación que mantiene con Paredes, la empresaria contó tiempo atrás que durante sus primeros años le resultaba difícil lidiar con los comentarios y cuestionamientos provenientes del entorno. “Cuando era más chica no lo sabía controlar bien, era todo nuevo. Esas cosas son feas porque siempre hay una familia detrás”, había expresado al recordar cómo atravesaba aquellas situaciones.

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