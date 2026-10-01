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1 de octubre de 2026 - 22:31
Prevención.

En septiembre se registraron más de 100 incendios forestales en Jujuy

La provincia acumula 245 incendios forestales y unas 1.785 hectáreas afectadas durante 2026. Doctor Manuel Belgrano y Palpalá concentraron la mayor cantidad.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Incendios forestales en Jujuy.

Incendios forestales en Jujuy.

Jujuy registró 101 incendios forestales durante septiembre, que afectaron aproximadamente 523 hectáreas de vegetación en distintos puntos de la provincia. Entre las zonas afectadas se encuentran arbustales, pastizales, caña de azúcar, pasto cubano, maloja de caña, residuos, bosque nativo y bosque implantado.

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Con estos registros, Jujuy acumula durante 2026 un total de 245 incendios forestales y unas 1.785 hectáreas afectadas, de acuerdo con los datos relevados hasta el 30 de septiembre.

Los departamentos con mayor concentración de incendios fueron Dr. Manuel Belgrano y Palpalá. En tanto, Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara concentraron unas 404 hectáreas de superficie afectada.

Incendios forestales en Jujuy.

Incendios forestales en Jujuy.

También se registraron cuatro incendios de pastizales en el departamento Cochinoca, una situación considerada poco habitual.

Prevención ante el aumento de incendios

Los registros de septiembre confirman el incremento de la actividad de incendios forestales previsto para esta etapa del año. Ante este escenario, desde la cartera ambiental se insiste en la necesidad de extremar las medidas de prevención.

Uno de los principales riesgos durante esta época son los incendios de interfaz, que se producen cuando el fuego avanza entre zonas de vegetación y sectores donde viven personas.

El pasto seco, las malezas, los restos de poda, los residuos y otros materiales combustibles pueden facilitar que un incendio avance rápidamente hacia viviendas, infraestructura y zonas habitadas.

Incendio en Caimancito

Incendios forestales en Jujuy.

Incendios forestales en Jujuy.

Desde el 25 de septiembre permanece activo, en estado circunscripto, un incendio forestal en Caimancito, departamento Ledesma. El fuego afecta aproximadamente 64,5 hectáreas de bosque nativo y arbustal.

Actualmente trabajan en el lugar 13 combatientes de las Bases Operativas de Yuto, Palma Sola y San Pedro, junto a personal de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Calilegua.

Las tareas se concentran en recorrer y controlar el perímetro, atender algunos puntos calientes y reforzar las brechas cortafuego para evitar que el fuego vuelva a avanzar.

Cómo denunciar incendios

Ante cualquier columna de humo o foco de incendio, se solicita dar aviso inmediatamente al 911 o al 03884271971.

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